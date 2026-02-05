La SIDE bloqueó un ciberataque contra la Cancillería y lo vinculó al alineamiento con Estados Unidos

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó este jueves que la Argentina logró neutralizar un ciberataque contra el sitio oficial de la Cancillería, en una acción que fue atribuida al reciente alineamiento del país con Estados Unidos en el escenario internacional.

Según informó el organismo, el intento de hackeo fue detectado y contenido por la Agencia Federal de Ciberinteligencia, que activó de manera inmediata los protocolos de seguridad para evitar interrupciones en los servicios públicos digitales.

De acuerdo con el comunicado oficial, se trató de un ataque del tipo Denegación de Servicio Distribuido (DDoS), una modalidad que busca saturar los servidores mediante un alto volumen de tráfico para dejarlos fuera de funcionamiento. La SIDE aseguró que la ofensiva fue repelida con éxito y que no se registraron daños en los sistemas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ministerio de la verdad: el Gobierno lanzó una "oficina de respuesta oficial" contra el periodismo

Un ataque vinculado a tensiones geopolíticas

Desde el organismo de inteligencia señalaron que el episodio se inscribe en una campaña coordinada de acciones hacktivistas dirigida contra países que integran el Board of Peace, un espacio internacional impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que la Argentina se incorporó recientemente.

En ese sentido, la SIDE indicó que en los días previos se registraron ataques similares contra sitios oficiales del Gobierno de Albania, otro de los países que forman parte de ese foro, lo que permitiría identificar un patrón de agresión digital contra los Estados miembros.

“La Argentina, como parte de este nuevo esquema internacional orientado a la defensa de la estabilidad y el orden global, se ha convertido en un objetivo de esta ofensiva digital”, señalaron desde el organismo, en referencia a un contexto internacional atravesado por crecientes tensiones y conflictos geopolíticos.

Acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos: los puntos clave para cada país

En el comunicado, la SIDE subrayó que el Estado argentino continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia y ciberseguridad para anticipar, detectar y neutralizar este tipo de amenazas. El objetivo, remarcaron, es resguardar la soberanía digital, la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país.

El episodio ocurre en un momento de fuerte exposición internacional del Gobierno de Javier Milei, que profundizó su alineamiento con Washington y con iniciativas impulsadas por la Casa Blanca, una decisión que, según fuentes oficiales, también tiene impacto en el plano de la seguridad digital y la defensa cibernética.

LB/ML