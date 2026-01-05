Ciberataques: ¿Cuáles son las recomendaciones para usar las redes sociales de forma segura?

Las redes sociales se convirtieron en una parte fundamental de las personas, sin embargo, junto con las oportunidades de interactuar también surgen peligros significativos.

En ese sentido, especialistas agregan que junto a los avances de las redes, también evolucionaron los ciberataques.

Uno de los riesgos más comunes, es el fishing donde los delincuentes buscan engañar y obtener datos personales a través de mensajes falsos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Otro de los peligros es la exposición de la información personal. Este punto puede ser utilizado para extorsionar a las personas.

Por ello, para navegar seguro, lo mejor es revisar y ajustar la configuración de privacidad de las cuentas, para controlar quien puede ver la información y que contenido se comparte.

Otro punto consiste en tener cuidado con los enlaces y mensajes sospechosos, ya que podrían ser intentos de fishing o estafa.

Evitar compartir información sensible como números de teléfonos o direcciones en publicaciones públicas.

Por último, estar atentos a cualquier actividad sospechosa en cuenta de redes sociales y tomar medidas rápido si se detecta algo fuera de lo común.