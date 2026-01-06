España ofrece becas para profesionales argentinos: ¿Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos?

La Universidad de Jaén, en la región de Andalucía, España, lanza una nueva edición del Programa de Becas de Atracción del Talento, destinada a profesionales argentinos que desean continuar su formación académica con estudios de posgrado en España.

Esta convocatoria está dirigida a jóvenes con desempeño académico de excelencia, mayores de 18 años, que cuentan con título universitario finalizado o que pueden completarlo antes del 31 de julio de 2026.

Además, se exige un promedio mínimo equivalente a 8 puntos sobre 10, conforme a la Declaración de Equivalencia del Ministerio de Educación de España.

¿Cómo inscribirse y cuáles son los requisitos?

Cada postulante puede elegir un solo máster por solicitud, con un máximo de dos postulaciones por persona. La documentación requerida debe presentarse de manera digital e incluye identificación personal, certificado académico con nota media y equivalencia española, acreditación de idioma y copia del título universitario, en caso de contar con él.

Las solicitudes se reciben hasta el 15 de febrero de 2026 a las 23.59 (hora de España) a través de la plataforma online de la Universidad de Jaén. El trámite de inscripción se realiza en el siguiente enlace oficial:

https://www.ujaen.es/internacional/convocatorias-internacionales/convocatoria-programa-de-becas-de-atraccion-del-talento-para-19