martes 06 de enero de 2026
REPERFILAR
NUEVA FUNCIONALIDAD

Se habilitó el pago anual del ABL: ¿cómo hacerlo y qué beneficios trae?

Desde el 06 al 31 de enero del 2026 puedes generar tu Boleta Anual con descuento especial. Cada cuota del 2026 se va a generar una sola boleta con el monto total, lista para descargar en formato PDF.

Se habilitó el pago anual del ABL: ¿cómo hacerlo y qué beneficios trae?
Se habilitó el pago anual del ABL: ¿cómo hacerlo y qué beneficios trae? | reperfilar.

Desde el 06 al 31 de enero del 2026 puedes generar tu Boleta Anual con descuento *especial* (https://boletasivc.buenosaires.gob.ar/) nueva funcionalidad creada para incentivar el pago completo del año 2026 con un descuento del 20% de tu boleta.

Cada cuota del 2026 se va a generar una sola boleta con el monto total, lista para descargar en formato PDF.

¿Qué beneficios trae la Boleta Anual?

  • Vencimiento dentro del mes: la fecha de vencimiento de pago será hasta el 31 de enero, reflejado en la boleta
  • Evita duplicados: si ya generaste una Boleta Anual, no podrás crear una nueva, pero sí reimprimir la existente, inclusive anularla
  • Detalle claro y transparente: la boleta incluirá el desglose de cada cuota seleccionada.
  • Límite de monto: las boletas que sean mayores a 1mill solo podrán pagarse a traves del código QR, directamente en las oficinas de Atención al Público del IVC en efectivo o Transferencia bancaria. En este último caso, deberán escribir a nuestras casillas de correo: [email protected].
  • Mayor seguridad: la plataforma cerrará automáticamente tu sesión tras 15 minutos de inactividad.

Importante:

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
  • Debes estar al día con tus préstamos para obtener la opción de generar una Boleta Anual en enero del 2026
  • Este beneficio no aplica a préstamos de Alquileres
  • Esperamos que esta mejora haga más simple y ágil la gestión de tus pagos
También te puede interesar
En esta Nota