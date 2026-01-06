Se habilitó el pago anual del ABL: ¿cómo hacerlo y qué beneficios trae?

Desde el 06 al 31 de enero del 2026 puedes generar tu Boleta Anual con descuento *especial* (https://boletasivc.buenosaires.gob.ar/) nueva funcionalidad creada para incentivar el pago completo del año 2026 con un descuento del 20% de tu boleta.

Cada cuota del 2026 se va a generar una sola boleta con el monto total, lista para descargar en formato PDF.

¿Qué beneficios trae la Boleta Anual?

Vencimiento dentro del mes: la fecha de vencimiento de pago será hasta el 31 de enero, reflejado en la boleta

Evita duplicados: si ya generaste una Boleta Anual, no podrás crear una nueva, pero sí reimprimir la existente, inclusive anularla

Detalle claro y transparente: la boleta incluirá el desglose de cada cuota seleccionada.

Límite de monto: las boletas que sean mayores a 1mill solo podrán pagarse a traves del código QR, directamente en las oficinas de Atención al Público del IVC en efectivo o Transferencia bancaria. En este último caso, deberán escribir a nuestras casillas de correo: [email protected].

Mayor seguridad: la plataforma cerrará automáticamente tu sesión tras 15 minutos de inactividad.

Importante:

