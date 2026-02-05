Laura Alonso cuestionó la “Oficina de Respuesta Oficial” y estalló la polémica por la libertad de expresión

La creación de la nueva Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno nacional generó este jueves su primer conflicto político relevante con el PRO. La legisladora porteña Laura Alonso salió a cuestionar públicamente la iniciativa a través de X, donde advirtió que el Estado no debe intervenir para “fabricar la verdad”. El planteo abrió una cadena de réplicas que incluyó al expresidente Alberto Fernández y a cuentas opositoras que recordaron la polémica entrevista televisiva del periodista Jonathan Viale a Javier Milei en el canal Todo Noticias, que fue interrumpida por Santiago Caputo.

La exvocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires marcó un límite a la estrategia comunicacional oficial. “Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en ‘fabricar la verdad’. No hay excusas”, escribió.

En el mismo hilo defendió el debate público como parte esencial del sistema democrático. “La libertad de expresión es el corazón de la democracia”, y planteó que quienes ejercen cargos deben tolerar críticas incluso falsas: “Estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas”.

“Jamás usar el aparato estatal para imponer la ‘verdad oficial’. Esperemos que esta ‘oficina’ se agote en un olvidable mensaje de X”, culminó.

La polémica comenzó cuando la recién creada Oficina de Respuesta Oficial difundió su primer mensaje en redes, donde explicó que el objetivo del organismo sería "desmentir información falsa y exponer operaciones mediáticas". En ese marco, el asesor presidencial Santiago Caputo respaldó la iniciativa y cuestionó al periodismo: “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”.

La respuesta llegó desde una cuenta satírica creada bajo el nombre “Oficina de Respuesta de la Oposición”, que cuestionó el planteo y difundió un video de la entrevista televisiva de "Joni" Viale a Javier Milei donde se observa la intervención de Caputo fuera de cámara. “Habría que analizar qué es ejercer la profesión con responsabilidad para Santiago Caputo. Seguro que lo que hizo con Jonathan Viale no lo es”.

El posteo estuvo acompañado por el video que volvió a viralizarse: el fragmento eliminado de la entrevista televisiva en la que el periodista Viale reformula una pregunta a Milei. “Sí, me di cuenta… te puede traer un quilombo judicial”, se escucha decir al conductor antes de volver a preguntar.

En la misma línea, el expresidente Alberto Fernández reaccionó con un mensaje breve: “La pavada perfecta”, escribió junto al hashtag #PAVORNI.

La discusión gira alrededor de un punto sensible: hasta dónde puede intervenir el Estado para responder a publicaciones periodísticas sin afectar la libertad de expresión.

