Javier Milei sale a vender el RIGI en Wall Street con los dueños de la energía y sin foco en la producción tradicional

El Gobierno de Javier Milei saldrá a vender el RIGI como la vía de inversión estrella en la “Argentina Week” en Nueva York. La comitiva oficial utilizará el régimen de excepciones impositivas como la carta de presentación ante un Wall Street que, si bien celebra el ajuste fiscal, todavía mantiene cautela a la hora de hundir capital en proyectos de largo plazo como Vaca Muerta o la minería.

El evento será del 9 al 11 de marzo en la Gran Manzana y es organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos. Durante esos tres días, el ministro de Economía, Luis Caputo; el Canciller, Pablo Quirno; y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, intentarán captar el interés de los sectores estratégicos: energía, minería, agroindustria y tecnología, ante cientos de empresarios, fondos de inversión y gobernadores invitados.

Acuerdo comercial: EE.UU. se asegura el desarrollo de Vaca Muerta y le pone un cepo a China

También asistirán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que tendrá su propio panel. Según pudo saber PERFIL de participantes del evento, el itinerario se dividirá en tres sedes que representan el corazón del sistema financiero, con el jefe de Estado a cargo de la apertura oficial.

-Martes 10 (JP Morgan Chase Tower): El eje será El nuevo marco para la inversión. Aquí se pondrá a prueba el RIGI ante analistas y protagonistas. Los paneles abordarán la "Visión global y sectores estratégicos", con foco en minería y transición energética. No menor: habrá un panel específico sobre la relación entre Argentina y Estados Unidos, apenas celebrado el acuerdo comercial entre ambos países; y otro centrado en la geopolítica y el orden internacional

-Miércoles 11 (Bank of America): La discusión girará en torno a los Motores del desarrollo, abarcando mercado de capitales, tecnología y agroindustria. También habrá una charla sobre la desregulación del Estado.

Un solo representante del G6 y los dueños de la energía

La comitiva empresarial que acompañará al Gobierno muestra una selección quirúrgica de nombres propios, con fuerte peso del sector energético. Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), tendrá un rol activo en el panel de energía, validando el potencial de Vaca Muerta en petróleo y gas. También participarán de las jornadas Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía, otro de los jugadores que pisa fuerte en infraestructura y generación eléctrica, y el presidente de YPF, Horacio Marin.

Frenar el nuevo IPC le permitirá al Gobierno recortar $5 billones en gasto público

En cuanto a la representación institucional, Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) de la provincia de Buenos Aires, será el único integrante del Grupo de los Seis (G6) que viajará a Manhattan que pudo confirmar este medio. Por el sector financiero asistirá Jorge Brito, presidente de Banco Macro, quien llevará la visión de la banca nacional en pleno proceso de reconfiguración del negocio.

Además, el think tank IDEA va a tener una participación dentro del programa de Argentina Week con un panel de empresarios de compañías socias.

La "rosca" y el networking: de Park Avenue al Consulado

Más allá de los paneles técnicos, la agenda revela los espacios donde se gestionará el relacionamiento político. El lunes 9, la actividad comenzó con una recepción en el Consulado argentino en Nueva York, un territorio neutral para el primer contacto entre los funcionarios y los inversores.

Este martes 10, tras la jornada en JP Morgan, la actividad se trasladará al Citibank HQ para una "Executive Networking Reception". Allí, en un entorno más reservado, se espera que los ejecutivos de las multinacionales busquen precisiones sobre los tiempos para la salida del cepo para personas jurídicas (la restricción cruzada), una condición necesaria para la repatriación de dividendos que el RIGI promete facilitar.

El cierre será el miércoles en las oficinas de Microsoft en Times Square, con un evento de premiación de parte de AmCham y recepción que servirá de guiño al sector tecnológico, el tercer complejo exportador que el Gobierno aspira a potenciar. El evento es coproducido con actores clave del mundo empresarial: el US-Argentina Business Council, la AmCham y el Council of the Americas, que figuran como partners estratégicos.

La minería podría aportar hasta US$ 30 mil millones anuales y convertirse en un pilar clave

Gobernadores de distintas provincias se sumarán a la rosca empresaria en un “after” que serán las Working Sessions en el Consulado argentino. Durante el jueves 12 de febrero se celebrarán eventos con importantes empresas argentinas, como así también mesas redondas sectoriales.

Aforo completo y lista de espera cerrada

El embajador Alec Oxenford confirmó que la capacidad de los auditorios se vio saturada, lo que forzó el cierre anticipado de las acreditaciones. "Me informaron que la cantidad de inscriptos confirmados superó el aforo máximo autorizado por la normativa vigente. En consecuencia, se dispuso el cierre del proceso de inscripción y también de la lista de espera", señaló el diplomático.

La restricción física del evento dejó afuera a una parte del "círculo rojo" de Manhattan. Según detalló Oxenford, en la lista de espera quedaron "un número significativo de chairmen y CEO globales".

AM/ML