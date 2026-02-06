La industria textil le respondió a Caputo y le reclamaron condiciones de competencia justa

En medio del debate que se originó en las últimas semanas respecto al sector textil y el precio de la vestimenta en nuestro país, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) emitió un comunicado de prensa en donde manifiesta la necesidad de analizar la competitividad de la industria desde una mirada integral de las cadenas productivas.

Priscila Makari: “Tenemos 7 de 10 máquinas paradas en la industria

Desde FITA argumentaron que el precio de la indumentaria no se determina a partir del costo industrial textil de manera aislada, sino que surge de la interacción de múltiples eslabones de una cadena productiva extensa, cada uno con estructuras de costos propias. La Federación aseguró que "la simplificación de estas dinámicas conduce a diagnósticos incompletos que pueden derivar en decisiones que profundicen los desequilibrios existentes".

Importaciones en la mira

El comunicado de FITA pone en evidencia una situación que preocupa a todo el entramado textil. Las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización implementados en los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, menciona el documento.

A su vez, afirmaron que el entramado productivo nacional se ve fuertemente afectado por la elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y la falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo.

Además, la competencia desleal con plataformas que han crecido exponencialmente como Shein y Temu, profundiza las distorsiones competitivas y debilita a toda la cadena productiva local, ya que estos comercializan productos sin pagar aranceles.

Apertura sí, competencia desleal no

FITA mencionó que acaba de suscribir una declaración conjunta con sus pares del Mercosur y Europa para trabajar en la implementación del acuerdo birregional, y a su vez anunció que está llevando a cabo negociaciones sectoriales para avanzar en la apertura comercial con Estados Unidos, en un intento por demostrar que la industria textil argentina siempre compitió y lo seguirá haciendo.

El problema, según la Fundación, no es la apertura, sino el ingreso de productos subfacturados que impiden una competencia leal. Desde FITA aseguraron que más del 70% de las importaciones ingresan a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima.

Por esto, argumentan que "el problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta. La subfacturación, a partir de la ausencia de valores de referencia, distorsiona los precios del mercado, afecta a quienes compiten desde la formalidad y se refleja en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada menor al 30% en el sector textil", comentan desde FITA.

"Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina": la frase de Luis Caputo que generó malestar en la industria textil

En recientes declaraciones para Radio Mitre, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política económica del gobierno de Javier Milei y cuestionó los altos precios de la industria textil.

“Yo no compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, sostuvo el ministro, y agregó que “hubo 47 millones de argentinos que debieron pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces más de lo que valen en el mundo”, sostuvo el funcionario.

Además, el titular del Palacio de Hacienda lanzó críticas hacia empresarios del sector textil. “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho, y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado”, expresó.

Caputo calificó al sector textil como un caso “emblemático” de actividad protegida durante años y cuestionó el argumento de que esa política se sostuvo por las “150 mil familias” vinculadas a la industria.

Según afirmó, durante décadas los consumidores argentinos pagaron prendas y calzado a precios entre dos y hasta diez veces más caros que en otros países. A su criterio, esa intervención estatal fue “una medida zonza” porque terminó perjudicando “al que menos tiene”.

Capacidad instalada por debajo del 30%

De acuerdo con FITA, en noviembre de 2025 la actividad textil registró una caída interanual del 36,7%, muy superior a la contracción del 8,7% observada en el total de la industria. En el acumulado de enero a noviembre, el sector se contrajo 6,4%, mientras que la industria en su conjunto mostró un crecimiento del 2,0%.

Uno de los indicadores más preocupantes es la utilización de la capacidad instalada, que en noviembre se ubicó en 29,2%, el peor desempeño entre los sectores industriales. Este nivel representa una caída de 3,3 puntos porcentuales respecto del mes anterior y de 19 puntos interanuales, ubicándose entre los registros más bajos de los últimos diez años, en niveles similares a los observados en mayo de 2020.

FN