Nucleoeléctrica: Demian Reidel da un paso al costado y vuelve a dedicarse a su asesoría con Javier Milei

Demian Reidel dio un paso al costado y abandonó el directorio de Nucleoeléctrica Argentina (NASA). Un mes después de que se conocieran las denuncias por presuntos sobreprecios y direccionamiento de licitaciones, este mediodía se renovó el directorio de la compañía. Según trascendió, el ingeniero y físico continuará en su rol como asesor del presidente, Javier Mieli.

La decisión se tomó en la última reunión del directorio, que se desarrolló hoy a las 12. Diego Chaher, hombre cercano a Santiago Caputo, es el único que consiguió tener continuidad en la empresa.

Noticia en desarrollo...