El gobierno propone nuevas tarifas para colectivos de jurisdicción nacional: A cuánto se iría el boleto en marzo

Los boletos de colectivos de jurisdicción nacional tendrán aumentos del 31% a partir del 17 de febrero. La medida fue anunciada por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, quien presentó formalmente la propuesta de actualización tarifaria. Habrá un segundo aumento a mediados de marzo.

"La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa", indicaron desde la Secretaría de Transporte. Desde el Gobierno argumentan que la nueva suba tiene como objetivo equiparar los costos con los servicios que operan dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los nuevos cuadros tarifarios

Los aumentos anunciados por el Gobierno se implementarán en dos etapas: la primera a partir del 17 de febrero y la segunda desde el 16 de marzo.

Así, los valores del boleto de los colectivos de jurisdicción nacional quedarán establecidos de la siguiente manera a partir del 17 de febrero según la distancia recorrida de acuerdo con la propuesta oficial:

A mediados de marzo, el esquema tarifario volverá a modificarse y los precios quedarán definidos de la siguiente forma según la distancia recorrida:

Es importante aclarar que se mantienen vigente la tarifa Social, con un descuento del 55% para jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Además, continúa funcionando el Sistema Red SUBE, que brinda descuentos por combinación de transporte en el Área Metropolitana.

Participación Ciudadana

Estos aumentos no tendrán una implementación inmediata. Por el contrario, la Secretaria de Transporte anunció una Instancia de Participación Ciudadana, un mecanismo gratuito que estará disponible durante tres días hábiles para todas las personas interesadas. Esta convocatoria permite que todos los interesados, que se vean afectados por estos aumentos, expresen su opinión sobre los valores propuestos por el Gobierno.

Se podrá acceder a la consulta a través del siguiente enlace: https://consultapublica.argentina.gob.ar/transportepublicofebrero.

Que líneas se verán alcanzadas

La medida alcanza a un total de 104 líneas de jurisdicción nacional. A continuación el listado completo:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

