La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró una nueva aceleración en el arranque del 2026. El Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) registró un avance mensual del 3,1% en enero, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,7%, de acuerdo con el informe difundido este lunes 9 de febrero por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inflación invisible: el IPC subestima el ajuste

El dato marca un repunte respecto del 2,7% registrado en diciembre y refleja, principalmente, el impacto de los servicios y los precios estacionales, en un contexto de recomposición de precios relativos y ajustes sectoriales.

Durante enero, los servicios subieron 3,5%, por encima de los bienes (2,3%), consolidando una dinámica que se viene observando en los últimos meses. A su vez, los precios estacionales registraron un fuerte incremento del 15,8%, traccionados por turismo, recreación y paquetes vacacionales. Los precios regulados, en cambio, avanzaron 1,7%.

La inflación núcleo —medida por el Resto IPCBA— mostró una suba del 2,2% mensual, lo que sugiere que, más allá de los factores puntuales, persiste una presión inflacionaria de base.

Alimentos, transporte y restaurantes, entre los rubros con mayores subas

En enero de 2026, los mayores aumentos del IPC porteño se concentraron en Recreación y cultura, que encabezó las subas con un 7,4% mensual, seguida por Restaurantes y hoteles, con un incremento del 5,3%.

En tercer lugar, se ubicaron Alimentos y bebidas no alcohólicas y Seguros y servicios financieros, ambos con una suba del 4,0%, mientras que Transporte completó el grupo de los cinco rubros con mayores aumentos, al registrar un avance del 3,7% en el mes.

Por divisiones, las variaciones mensuales fueron las siguientes:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: +4,0% Bebidas alcohólicas y tabaco: +2,5% Prendas de vestir y calzado: −1,0% Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: +2,4% Equipamiento y mantenimiento del hogar: +1,7% Salud: +2,2% Transporte: +3,7% Información y comunicación: +0,9% Recreación y cultura: +7,4% Educación: +0,1% Restaurantes y hoteles: +5,3% Seguros y servicios financieros: +4,0% Cuidado personal, protección social y otros productos: +2,5%

Una señal clave para el arranque de 2026

Con este resultado, la inflación porteña inicia 2026 con un ritmo más elevado que el cierre del año pasado, aunque la comparación interanual exhibe una leve desaceleración frente a diciembre.

De esta manera, el IPC de la Ciudad vuelve a posicionarse como un anticipo relevante del comportamiento del índice nacional, especialmente en los rubros más sensibles al consumo urbano.

Mañana el INDEC publicará el dato de inflación mensual y las previsiones de los privados ya anticipan también una aceleración, aunque seria un dato que comenzaría con el 2% y no con el 3% como sucedió en la ciudad de Buenos Aires.

Además, el dato nacional coincidirá con el nombramiento oficial del nuevo titular del INDEC, Pedro Lines, tras la renuncia de Marco Lavagna que estaba al frente del organismo.

