El Gobierno nacional anunció este martes en la Casa Rosada que avanzará en el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, con el objetivo de incorporar capital privado, diversificar riesgos y asegurar el financiamiento de proyectos estratégicos.

La medida, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se enmarca en la Ley Bases y contempla la venta del 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario y el control mayoritario de la compañía.

El decreto que habilitará formalmente el proceso será publicado en los próximos días, según informó el portavoz oficial. La privatización parcial de NASA busca garantizar fondos frescos en un contexto de fuerte restricción fiscal, dado que en 2024 la compañía no recibió transferencias del Estado, a diferencia de 2023 cuando obtuvo $700 millones (USD 2 millones a noviembre de ese año) en aportes no reintegrables.

El plan también contempla la implementación de un Programa de Propiedad Participada que reservará hasta un 5% del capital accionario para los trabajadores. Con esta iniciativa, el Gobierno busca incluir al personal en el esquema de propiedad, un modelo que ya fue aplicado en privatizaciones de los años 90 en otras áreas estratégicas.

Desde la Secretaría de Energía remarcaron que la incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, garantizar la continuidad de las operaciones y fortalecer la competitividad del sector nuclear argentino, manteniendo al mismo tiempo el control estatal sobre una empresa estratégica para la seguridad energética nacional.

Los recursos obtenidos se destinarán, entre otros proyectos, a la extensión de vida útil de la Central Nuclear Atucha I, que prevé volver a operar en 2027, y al desarrollo del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), considerado fundamental para la gestión segura del combustible nuclear utilizado.

De esta manera, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo del sector nuclear argentino, asegurando que Nucleoeléctrica Argentina continúe bajo control estatal, pero con una estructura accionaria mixta que permita atraer capital privado, sostener la modernización tecnológica y garantizar el abastecimiento energético a largo plazo.

GZ