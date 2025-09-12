Sebastián Di Doménica: "La inteligencia artificial necesita consensos globales como los que frenaron el uso de armas nucleares"

En conversación con Canal E, Sebastián Di Doménica, especialista en inteligencia artificial, analizó el valor simbólico y estratégico del encuentro entre Geoffrey Hinton, pionero de la IA, y el Papa León XIV, quien busca posicionarse como líder ético en esta nueva revolución tecnológica.



Un encuentro entre ciencia y espiritualidad

El Vaticano será sede de una reunión sin precedentes entre Geoffrey Hinton, conocido como “el padrino de la inteligencia artificial”, y el Papa León XIV, en un intento de unir voces para alertar sobre los peligros del desarrollo desregulado de la IA. Aunque no participará del encuentro, Sebastián Di Doménica destacó: “Es una gran noticia. Hinton no solo es el creador de las redes neuronales artificiales, también es quien está haciendo un llamado de atención muy serio a la humanidad sobre los riesgos que implica la inteligencia artificial.”

El especialista recordó que Hinton renunció a su puesto en Google en 2023 por considerar que el manejo de los modelos de IA no era ético. A partir de entonces, se convirtió en una figura crítica de los gigantes tecnológicos y de los gobiernos. “Él es muy crítico de Elon Musk y Sam Altman, y también del gobierno de Trump, que se asoció con las tecnológicas para aplicar la inteligencia artificial a la guerra”, aseguró.

Di Doménica subrayó la importancia de que Hinton busque apoyo en una figura como el Papa, considerando su impacto global: “Él dice: ‘en el mundo hay mil millones de católicos que lo escuchan al Papa’. Entonces, llevar su mensaje a esa figura le va a dar eco, le va a dar amplitud.”

“La IA puede superar al ser humano”

Entre las principales preocupaciones que expresó Hinton y que Di Doménica comparte, se encuentran el desempleo masivo, los ciberataques, la manipulación democrática mediante desinformación, y el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a armamento.

“Hay que llegar a consensos globales como los que frenaron el uso de armas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial”, propuso el especialista. “Se debe legislar para que ciertas armas con IA no se desarrollen nunca.”

Además, criticó la parcialidad de la regulación europea: “Europa hizo una normativa muy avanzada, pero dejó afuera el tema de las armas porque algunos de esos países las fabrican. Hinton es muy crítico también de eso”.

En este contexto, Di Doménica reivindicó el rol del Papa León XIV, quien continúa el legado del Papa Francisco en su mirada crítica y preventiva de la IA. “León XIV eligió su nombre por León XIII, que abordó la primera revolución industrial. Él cree que la inteligencia artificial es la nueva gran revolución, incluso más grande que aquella.”

Cerró remarcando que, si bien es importante no generar alarmismo, la regulación global de la IA es urgente e inevitable: “No soy amigo de generar excesiva preocupación, pero es muy importante que se regule. Por eso me parece tan positivo que dos líderes, uno tecnológico y uno religioso, se unan por este objetivo.”