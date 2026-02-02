Demian Reidel justificó el pago de una deuda de más de 800 millones de pesos

Demian Reidel, el titular de Nucleoeléctrica Argentina, no atraviesa los mejores días. A principios de enero se conocieron una serie denuncias por presuntos actos de corrupción durante su gestión y el escándalo derivó en el desplazamiento de dos gerentes de su confianza. Sin embargo, las acusaciones en su contra no terminaron ahí. Ahora se supo que, en apenas 18 días, el funcionario logró saldar deudas personales por $825 millones, una cifra equivalente a más de 80 sueldos netos de su cargo. El dato generó todo tipo de suspicacias y decidió responder en público: "No suelo responder operaciones, pero se acabó. Acá están los papeles", escribió en X.

"En 2018 compré con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina. Fui vendiendo por etapas, sin apuro: vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez: eso es 'la deuda'", escribió Reidel.

"El 15/12/2025 vendí esa parte por USD 770.000. La compra fue con fondos propios. La venta también. Cobré y cancelé la deuda. Es una operación transparente, totalmente documentada, con firmas certificadas ante escribano público y consta en mi declaración jurada. Ahí tienen el documento de la venta. Fin", detalló el funcionario.

El portal El Disenso fue el primero en comprobar las deudas de Reidel en los informes del Banco Central de la República Argentina. También ratificó que el físico y amigo del presidente Javier Milei era calificado, hasta mediados de enero, como una persona en situación de "alto riesgo de insolvencia" ante el sistma financiero. En total, tenía una deuda de 825 millones de pesos con Banco Macro, pero logró saldarla en un pago.

El futuro de Reidel en el Gobierno

El dato de la deuda saldada aparece en medio del escándalo que atraviesa su gestión. En los últimos meses, el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina recibió denuncias internas sobre posibles actos de corrupción. También hay una presentación judicial abierta en los tribunales federales de Campana. En todos los casos, se describen esquemas de direccionamiento y sobreprecios en las licitaciones.

De ahí que en los últimos días hayan comenzado a circular versiones sobre el futuro de Reidel en el Gobierno. Uno de los rumores indica que Karina Milei estaría intentando convencer a su hermano de separar al funcionario del cargo. Reidel no estaría en la mira solo por las acusaciones de corrupción, sino también por cuestiones propias de su gestión.

Uno de los momentos de mayor exposición de Reidel fue OpenAI anunció, en octubre de 2025, que tenía planeado construir junto con la empresa argentina Sur Energy un mega data center de inteligencia artificial en la Patagonia. La inversión estimada era de unos 25 millones de dólares. El titular de NASA fue presentado como el funcionario clave en esta gestión de la cual nunca más se tuvo novedades.

Según La Política Online, fuentes de OpenAI aseguraron que el proyecto era "ridículo" y que el video que grabó el CEO de la compañía, Sam Altman, fue solo "propaganda para Javier Milei".

Una denuncia judicial suma nuevas sospechas de corrupción sobre la gestión de Reidel

Si bien Reidel ya no formaría parte del Gobierno si dependiera de Karina, separarlo del cargo sería una tarea compleja dado que el funcionario es amigo de Milei e incluso, según explicó el mandatario, han pasado varias horas a altas horas de la noche reescribiendo la teoría económica mundial.

Sospechas en las licitaciones de Atucha I y II

PERFIL reveló el caso de presunta corrupción a principios de enero, cuando accedió a una denuncia interna presentada en el Comité de Integridad de NASA. En ese escrito, el gerente de la Planta Atucha I-II Juan Pablo Nolasco Sáenz acusó a las autoridades de la compañía de favorecer a una empresa en una licitación por servicios de limpieza. Según se supo más tarde, hay otras presentaciones similares en trámite.

A mediados de mes, este medio publicó que las acusaciones llegaron a la Justicia. En el tribunal federal de Campana tramita una demanda que describe situaciones similares en las centrales nucleares.

Reidel, hasta ahora, solo se pronució en público por su deuda y no por estas acusaciones, que derivaron en el desplamiento del gerente general de NASA, Marcelo Famá, y del gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos considerados hombres de máxima confianza del funcionario.

