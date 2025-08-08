El plan de alojar IA con energía nuclear de Demian Reidel naufraga entre dudas y falta de de inversión a corto plazo

Demian Reidel salió a mostrar el Plan Nuclear que aún genera dudas en el sector energético y por ahora, no despierta el interés de financiamiento privado. Pese a la estabilidad macroeconómica, el “riesgo argentino” sigue latente y ya ha hecho descarrilar iniciativas de gigantes tech en el pasado. La educación, además, es una preocupación a mediano plazo.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) resaltó que Argentina tiene “tradición nuclear” para que la “revolución de la IA” pueda instalarse en el país, durante el 7mo Digital Fianance Forum organizado por Intituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Al mencionar los reactores modulares pequeños, centro del proyecto nuclear, planteó que “durante años estuvimos resolviendo los problemas de miniaturización” y que el capital humano local es “de excelencia”.

Pero, al hablar de cómo se financiará la iniciativa, lanzó el slogan clásico del gobierno libertario. “No hay plata, no va a ser obra pública sino un equity extranjero. Argentina va a tener una parte del paquete accionario”, explicó, consultado por el presidente del IAEF, Pablo Medziak. Según especificó, el monto de inversión inicial “no está claro”.

El proyecto "Tango" fallido de Amazon

Argentina ya había estado en el foco de los reyes de Silicon Valley. En 2017, Amazon Web Services estudió la posibilidad de construir tres data centers en Bahía Blanca. El “proyecto Tango” tenía prevista una inversión de alrededor de USD 800 millones. El entusiasmo se acrecentó con la Ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, pero en 2019 la compañía de Jeff Bezos decidió dar un paso al costado: la volatilidad y descalabro financiero de entonces terminó por dinamitar la iniciativa. Pasaron los años y la compañía decidió mirar del otro lado de la cordillera: construirá en Chile data centers independientes con energía, red y refrigeración redundantes con la expectativa de desembolsar USD 4.000 millones en los próximos 15 años.

El plan secreto de Demian Reidel, el hombre nuclear de Milei que sueña con la IA y que "renunció" a pedido de Karina

El factor "riesgo argentino"

Ese riesgo argentino sigue latente, aunque en el sector tecnológico y de la economía del conocimiento ven con buenos ojos la estabilización de la macro. Según pudo saber PERFIL, hay cuatro hyperscalers - empresas que manejan grandes volúmenes de datos - que están interesadas en desarrollar infraestructura de IA en el país. Pero, todavía no aparece una oferta directa para financiar la construcción de los reactores modulares pequeños (SMR por sus siglas en inglés) que requiere la mega infraestructura que, según el titular de NASA, se ubicaría en donde está emplazado el proyecto Atucha.

Reidel llevó el plan a la última asamblea de Argencon, entidad del país que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos los verticales de la Economía del Conocimiento como Mercado Libre, Accenture, Globant, JP Morgan, PWC, entre otras. En el sector hay expectativa de que se puede llevar adelante, aunque reconocen que es “ambicioso” y muy a “mediano o largo plazo”.

Conocimiento: ventaja y preocupación

Una de las ventajas competitivas que tiene el país es los recursos humanos: hay capacidad técnica en el INVAP para construir el ACR300 que ya está licenciado y en la etapa de prototipo. Pero, es además, una de las principales preocupaciones en ese ámbito: hay un stock de 189.000 universitarios en Argentina que se reciben cada año, pero la deserción escolar y resultados de pruebas en niveles más bajos, revisten inquietud. La industria del conocimiento generó USD 7.400 millones en lo que va del año y con el salto del dólar, mejoró su competitividad.

El modelo Kazajstán y Australia, la ruta del plan nuclear de Demian Reidel e YPF para exportar uranio primarizado

El negocio del ex asesor de Milei sigue siendo el de ser el portero de un sector que no necesitará traer al país el know-how sino que la estrategia se centra en dar energía continua y barata para el desarrollo de la infraestructura en lugares estratégicos.

Luego del evento, Reidel publicó fotos de la visita de la secretaria de Energía, María Tettamanti, a la planta de Atucha II. “Del otro lado, el núcleo vivo de Atucha II. Ahi arde uranio forjado en supernovas poco después del Big Bang: materia más antigua que la Tierra misma. Hoy hemos logrado dominar esa energía primordial, convirtiéndola en energía limpia y estable. Es el espíritu de nuestra especie: tomar el poder de las estrellas y ponerlo al servicio de la vida.Como dijo Carl Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas. El futuro es nuclear”, escribió junto a una foto en el reactor nuclear.

