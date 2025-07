La renuncia de Demian Reidel: cómo impacta en la interna del oficialismo y en los negocios de YPF con proyección a la minería

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en diálogo con Canal E, analizó el escenario que rodea a YPF, los movimientos en el gobierno de Javier Milei y los planes de expansión hacia la energía nuclear con vínculos a la inteligencia artificial.

El caso de YPF vuelve a estar en agenda tras la renuncia de Demian Reidel, jefe de asesores económicos del presidente Javier Milei. En este sentido, Ariel Maciel explicó: “Este consejo asesor, que no funciona hace como un año atrás, que cuando se terminaron de ir dos de sus integrantes, se desactivó totalmente lo que parecía ser una crisis adentro del Gobierno”. Y agregó: “Reidel, alguien que tuvo paso por el Banco Central, que venía de la fila del macrismo, es amigo personal del presidente Javier Milei, pero no estaba llevándose muy bien con Karina Milei”.

El trasfondo de la renuncia de Demian Reidel

Luego, manifestó que el trasfondo de la renuncia reveló una trama más profunda: “La noticia de que en realidad se va a Reidel del Gobierno lo termina beneficiando porque también cumplía el rol de presidente de Nucleoeléctrica Argentina”. “Dejaba alrededor de unos 15 millones de pesos mensuales sin cobrar”, destacó.

Según desarrolló Maciel, con su liberación del consejo asesor, Reidel pasó a enfocarse en un proyecto como es YPF Nuclear. Sobre la misma línea, resaltó: “Es básicamente un vínculo de YPF con el desarrollo nuclear que hace Nucleoeléctrica y que tiene un objetivo, conseguir una energía barata para que en la Argentina se instale todo lo que tiene que ver con los data centers de generación de inteligencia artificial”.

Inversiones en infraestructura

Asimismo, planteó que el objetivo de este desarrollo no apunta a transferencia tecnológica, sino a generar condiciones competitivas de infraestructura: “No es traer el know-how a la Argentina y hacerlo conjuntamente con los argentinos, sino traer un lugar donde sea barata la energía porque hay que enfriar esos data centers”.

Además, el periodista comentó que se firmó un acuerdo clave en esta dirección: “YPF, el Presidente, y junto con Ignacio Torres, que es el gobernador de Chubut, firmaron con Reidel un acuerdo justamente por el tema de la explotación de uranio”.

No obstante, desde el sector energético las voces de alerta no tardaron en aparecer. “¿Qué te dice el mundo energético? Es una locura. Primero, no es el expertise de YPF y no es algo que le sirva demasiado a la empresa”, expresó.