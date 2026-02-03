Avanza el fuego en Santa Cruz y Chubut: ya hay 624 brigadistas trabajando en la zona

La situación en la región patagónica sigue siendo crítica tras más de un mes de incendios activos, con miles de hectáreas arrasadas, comunidades bajo amenaza y cientos de brigadistas desplegados. A la emergencia ya declarada en varias provincias del sur argentino, el Gobierno sumó esta semana a Santa Cruz, que fue oficialmente declarada zona de desastre mediante el Decreto 80/2026 publicado en el Boletín Oficial.

“La sequía, la actividad eléctrica y las temperaturas elevadas configuran un escenario que pone en riesgo el ambiente, los bienes y la vida de las personas”, justifica el texto oficial, que extiende a Santa Cruz los alcances operativos ya vigentes en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los focos registrados desde enero.

Según el Ejecutivo, la decisión se basa en los incendios desatados en el Parque Nacional Los Glaciares y en las condiciones hidrometeorológicas adversas que afectan la región. La declaración se enmarca en lo previsto por la Ley de Manejo del Fuego y por la normativa que regula el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Chubut, epicentro operativo: más de 600 personas combaten el fuego

Uno de los focos más graves permanece activo en el Parque Nacional Los Alerces, en el departamento de Futaleufú, Chubut, donde ya se registraron 10.000 hectáreas afectadas. El incendio “Puerto Café” es combatido por un Comando Unificado entre la APN, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que coordinó el despliegue de más de 620 personas.

La AFE movilizó a 296 brigadistas provenientes de distintas provincias, como Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Jujuy, Tucumán y Catamarca. “La participación es federal, con refuerzos llegados desde todo el país”, detallaron fuentes oficiales. Además, se suman 141 personas de otras instituciones como ICE Lanín, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios y Vialidad.

Los recursos incluyen 9 aeronaves (aviones hidrantes, helicópteros con helibalde y un Boeing 737 para traslado de personal), además de vehículos terrestres: autobombas, camionetas 4x4, camiones equipados con radioestación, monitoreo satelital, duchas y dormitorios móviles.

Otro incendio de gran magnitud es el de “Primera Cantera - Puerto Patriada”, en Cushamen, Chubut, que ya arrasó 22.293 hectáreas. Si bien su estado es “contenido”, aún trabajan 158 personas, con el respaldo de 7 aviones hidrantes, helicópteros, autobombas y camiones cisterna.

“Emitimos partes meteorológicos especiales para anticipar condiciones de viento, humedad y temperatura”, explicaron desde el equipo técnico de AFE, que monitorea la evolución de cada foco.

Otros focos activos y zonas bajo control

El parte oficial también detalla otros incendios en la región:

“Puesto Antonio Fernández - El Turbio” , también en Cushamen: contenido, aunque aún sin determinación oficial de hectáreas afectadas.

“Loma de la Chancha - El Turbio” : foco controlado con una superficie afectada de 3.125 hectáreas .

En Neuquén , el incendio “ Tromen Buta Ranquil ” en Chos Malal sigue activo , bajo monitoreo técnico.

Otros dos focos en Formosa y Entre Ríos (Rábano Cue y Durazno, respectivamente) también continúan bajo vigilancia, aunque uno fue declarado extinguido.

En paralelo, se emitieron alertas meteorológicas con probabilidad de lluvias del 70% para este miércoles y temperaturas estimadas entre los 16 y 21 grados, lo que podría aliviar momentáneamente la propagación del fuego.