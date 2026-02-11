ATE Córdoba se moviliza contra la reforma laboral con una radio abierta en Plaza San Martín

En el marco de una jornada nacional de protesta, el gremio de estatales ATE Córdoba realizará este miércoles una serie de actividades en el centro de la ciudad en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

La iniciativa, que coincide con la movilización central en Buenos Aires, busca alertar a la población y a los legisladores sobre las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo y la posible pérdida de conquistas colectivas.

Abogado laboralista cordobés: “La industria del juicio no existe como tal”

Protesta en Córdoba

"En Córdoba, vamos a estar realizando desde las 9 de la mañana junto a la ronda que habitualmente se hace de jubilados en Plaza San Martín, una radio abierta con volanteada, dando a conocer y sobre todo visualizando de qué se trata la reforma”, explicó Julia Giuliani, secretaria de Comunicación del gremio.

“La reforma lo que busca es modificar básicamente la ley de contrato de trabajo y cuando hay que explicarlo tanto es porque no es para el bien de las mayorías”, agregó en declaraciones al programa “6 en punto” de Punto a Punto Radio (90.7).

“Habla de la desaparición de convenios, como el convenio de los periodistas, ataca las organizaciones sindicales y lo que beneficia básicamente es al empresariado", sostuvo Giuliani.

Además consideró que el proyecto no habla “en ningún momento de impulsar o inyectar recursos a a lo que es la productividad de nuestro país, al crecimiento de la industria, del pequeño y mediano empresario, sino que habla de todo lo contrario”.

Julián de Diego: “Si no modernizamos la legislación laboral, estamos en la época de las cavernas”

“Batalla cultural”

“La juventud puede llegar a estar avalando, lo cual también habla de la gran batalla cultural que hemos perdido, hoy cualquiera informa, cualquiera es comunicador, cualquiera publica y eso ya se toma como una verdad sin analizarla, sin cuestionarla, sin tener certezas de eso”, analizó Giuliani.

También aseguró que “hay un alto a nivel de precariedad” y que “con esta reforma se va a profundizar” y "se va a legalizar".

“Seguramente vamos a estar desde el mediodía yendo para lo que es la casa de la CGT histórica, en donde hay una convocatoria a concentrar y un acto para poder ver lo que será la votación en en el Senado", finalizó la vocera del gremio.