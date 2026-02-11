6 en Punto: “Los oyentes se van a encontrar con todo lo que necesitan saber a primera hora”

Cuando todavía las calles están vacías y la rutina diaria no terminó de arrancar, 6 en Punto ya está al aire. Desde muy temprano, el programa conducido por Julio Kloppenburg se propone ordenar la información que se produjo mientras la mayoría dormía y ofrecerle a la audiencia las claves necesarias para entender qué pasó en Córdoba.

“Los oyentes tienen que engancharse con 90.7 porque tratamos de darle la información sin demasiada estridencia, solamente con temas ajustados al interés del público y de la opinión pública, y sobre todo porque tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y con la mayor objetividad”, sostuvo su conductor.

La agenda del programa se construye a partir de la actualidad inmediata y de aquellos asuntos que, por su impacto político, social o institucional, se convierten en temas a seguir durante la jornada. “Por tratarse de radio, la inmediatez nos obliga a ir ajustando una agenda que tenga que ver con el mismo día. Lo que nos ocupa es la actualidad y el tema del día”.

En ese recorrido, 6 en Punto aborda desde los grandes debates nacionales hasta los hechos que impactan directamente en la vida cotidiana en Córdoba. “Seguramente nos vamos a estar ocupando de temas como la reforma laboral, de sesiones extensísimas en el Congreso y de todo lo que la gente necesita tener a primera hora de la mañana”, señaló Kloppenburg.

El programa también pone el acento en aquellos acontecimientos que no siempre logran instalarse en la cobertura central de los medios, como lo indica el conductor: “Muchas veces tenemos que ocuparnos de noticias que los medios periodísticos no han abordado, como algunas vinculadas a lo policial, lo judicial o hechos que han dominado el panorama en otro rincón del mundo”.

Así, la producción del ciclo se organiza con planificación previa, pero con una lógica abierta a los cambios que impone la dinámica informativa. “Tratamos de armar una agenda la tarde-noche anterior con Antonella Orlando, pero evidentemente nos gana todo lo que ha ocurrido y tenemos que ajustarnos en tiempo real”.

Ese criterio editorial, atravesado por la búsqueda de equilibrio, objetividad y servicio informativo, define la propuesta de 6 en Punto: un programa que abre la mañana con los temas centrales del día y una lectura periodística pensada para orientar, contextualizar y anticipar los debates que seguirán marcando la agenda pública.

Cuándo y dónde escucharlo

Para sintonizar el programa, se transmite de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Punto a Punto 90.7, y a través del sitio web oficial: https://puntoapunto.com.ar/radio/.