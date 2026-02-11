Seguí en vivo el debate por la Reforma Laboral en el Senado

El Senado debatirá hoy desde las 11 el proyecto de reforma laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió varios puntos del articulado.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció el martes un “acuerdo” para tratar este miércoles la reforma laboral, a la que llamó la “primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.



Reforma Laboral: el Gobierno espera aprobarla en el Senado con guiños a gobernadores y la CGT

El acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias.

Otro punto importante es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo la denominada “caja sindical”: se mantendrá por dos años el aporte solidario a los gremios pero con un tope del 2% y no se rebajan las cargas para las obras sociales que se mantienen en el 6%.

También quedó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

Además, se aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos, debido a que no se autorizarán a las billeteras virtuales, como figuraba en el proyecto original.

Con este acuerdo, La Libertad Avanza llegará a la sesión convocada para este miércoles a las 11 con la garantía de que puede sancionar la ley de modernización laboral.

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo Bullrich sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.