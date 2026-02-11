El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, comparó el plan económico de Javier Milei con el de Carlos Menem y Néstor Kirchner y aseguró que "la reforma laboral va a salir, pero si no arreglan la estanflación, tampoco va a servir”. "La estanflación es inflación con economía parada", señaló el economista, aunque sostuvo que “30% de inflación anual es mejor que 300%”, tras darse a conocer el último IPC de enero que reveló el INDEC, en donde la medición fue del 2,9% mensual y 32,4% interanual.

En una entrevista radial en el programa Esta Mañana que se emite en Radio Rivadavia, el economista detalló que “el Gobierno necesita un plan de estabilización”, que genere “un fenómeno de expansión” de la economía, y consideró que eso es más preocupante que el índice de inflación.

Los alimentos le pusieron presión a la inflación de enero que se aceleró: Qué pasa en febrero

Según Melconian, el Gobierno debió explicar desde el primer día que “les dejaron la luz y el gas que hay que multiplicar por 9, un tipo de cambio que hay que multiplicar por 3 y un problema fiscal en el que hay que dar vuelta 4 puntos del PBI”, señalando que eso era más importante que lo del 17.000% de inflación, ya que eso “era para la hinchada”.

“Hace falta un relanzamiento, un plan de estabilización, de shock, que lleve la inflación inmediatamente a cero, con pátina ortodoxa, que va a ser muy difícil dada la ideología del Gobierno”, aseguró el economista.

Para Melconian, al Gobierno “le faltan corregir precios relativos, eso lo sabíamos desde el primer día”, dijo y agregó: “Se necesita un plan de shock que provoque un fenómeno de expansión, que nos saque de la estanflación y tenga una dinámica simultánea de apertura económica”.

El plan económico que empieza a “perder musculatura”

Al ser consultado por los niveles de inflación, Carlos Melconian hizo énfasis en que “lo que tiene que estar fuera de discusión es que 30 por ciento anual es mejor que 300 %”, para luego recordar que “un viceministro de economía de este Gobierno aseguró que la inflación ya fue”, y se preguntó: “¿Dónde está ese viceministro con un 2,9 de inflación?”

La inflación de enero habría sido más baja con la fórmula que no aplicó el INDEC

Con respecto a este tema, el ex presidente del Banco Nación dijo que la inflación “bajó de 300 a 30, pero todavía da la pelea en un 2 por ciento mensual”. Advirtió que el programa económico del Gobierno está entrando en un “letargo, que empieza a perder musculatura”.

La reforma laboral saldrá, pero tampoco va a servir

Melconian afirmó que “el Gobierno a lo largo de dos años no ha logrado quebrar la estanflación, es decir una economía que está parada y con inflación”, ya que el nivel de actividad “cayó y después rebotó, pero ya está en niveles iguales a otros del 2011 para acá”.

Por último, el economista mencionó que “no hay ninguna reforma estructural, ninguna de regulación ni ninguna reforma laboral”,para luego asegurar que el Proyecto de Modernización Laboral “va a salir, pero si no arreglan la estanflación, tampoco va a servir”.

GZ/lr/ff