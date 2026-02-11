Los alimentos le pusieron presión a la inflación de enero que se aceleró: Qué pasa en febrero

La inflación de enero fue de 2,9%, con una suba interanual de 32,4%, y volvió a poner en el centro de la escena a los alimentos, que crecieron 4,7% y lideraron el aumento del costo de vida. El dato, difundido por el INDEC en medio de la postergación del nuevo IPC, mostró que el componente estacional -especialmente verduras y frutas- fue determinante en la aceleración del primer mes de 2026.

El rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue el que más subió en enero, con un alza de 4,7% a nivel nacional, según el informe de IOL. Dentro de ese capítulo, los movimientos fueron heterogéneos: la suba de la carne se moderó y aportó 0,4 puntos porcentuales al dato general (0,3 p.p. menos que en diciembre), mientras que los estacionales presionaron con fuerza.

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según las consultoras que releva el Banco Central

“El alza en ‘Verduras’ (+23,3%) y ‘Frutas’ (+5,7%) aportó 0,7 p.p.; si tenemos en cuenta que el mes anterior había sido -0,2 p.p., el adicional durante el mes de enero fue de 0,9 p.p.”, detalló IOL. El efecto verano también se sintió en “Restaurantes y Hoteles”, que subió 4,1% y contribuyó con 0,4 p.p.

En paralelo, el economista Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) remarcó que la inflación núcleo (2,6%) creció por encima de los regulados (2,4%), confirmando que el impulso no estuvo exclusivamente asociado a tarifas. “El rubro que más creció fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%) y el que menos creció fue Prendas de vestir y calzado (-0,5%)”, precisó.

La discusión por la canasta: ¿cuánto hubiese dado con el nuevo IPC?

La postergación de la actualización metodológica volvió a abrir interrogantes. Según Argañaraz, “con el índice que no se difundió la inflación de enero 2026 hubiese dado 2,7%”, dos décimas menos que el dato oficial.

En la misma línea, la consultora Qualy estimó que, utilizando la canasta basada en la ENGHo 2017/18, la inflación de enero habría sido 2,84%, apenas por debajo del 2,88% medido con la canasta vigente “La diferencia resulta entonces mínima, de apenas 0,04 puntos porcentuales”, señala el informe.

Desde Qualy explicaron que la brecha responde a que en la nueva estructura de consumo “las aperturas con mayores aumentos, Verduras (+28,0% m/m en GBA) y Carnes (+4,4% m/m en GBA), tienen un peso relativamente menor en la canasta más reciente”

Es decir, el impacto de los alimentos sobre el índice general sería levemente inferior con la actualización metodológica.

Argañaraz agregó otro elemento: al haber disminuido la ponderación de alimentos en la nueva canasta y aumentar la de servicios públicos, el fuerte aumento de alimentos en enero “tiró para arriba” el valor general sin una compensación equivalente.

Precios relativos: alquileres arriba, ropa abajo

Más allá del dato mensual, el análisis de precios relativos muestra que la recomposición tarifaria sigue marcando tendencia. Entre noviembre de 2023 y enero de 2026, los rubros que más aumentaron en términos relativos fueron alquileres y servicios públicos (+56,4%) y Comunicaciones (+25,2%).

En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado acumula una caída relativa del 32,8%, lo que explica su comportamiento contractivo en enero (-0,5%).

De cara a los próximos meses, el mercado ajustó al alza sus expectativas. El REM prevé registros superiores al 2% en febrero (2,1%) y marzo (2,2%), mientras que la inflación implícita en bonos CER subió de 1,8% a 2,1% para el primer semestre. IOL advierte que, aunque la tendencia de fondo sigue siendo descendente, “las dudas se centran en la incertidumbre sobre la velocidad de convergencia”.

Cómo se movieron los precios de los alimentos los primeros días de febrero

Ahora bien, en la primera semana de febrero los precios de los alimentos aumentaron 2,5%, impulsados principalmente por subas en bebidas y productos panificados. Esta suba es la más alta desde la tercera semana de mayo, cuando el aumento fue del 2,4% en ese período. Por cuarta semana consecutiva se registraron subas en este rubro.

Los Alimentos y Bebidas aumentaron 2,5% en la primera semana de febrero

Los datos provienen del relevamiento de la consultora LCG, y deja de manifiesto que la canasta básica mostró una fuerte aceleración respecto de la semana previa, cuando la variación había sido de apenas 0,7%. El repunte se produjo luego de diez semanas consecutivas con aumentos inferiores al 1%.

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, la inflación promedio de alimentos y bebidas se duplicó y alcanzó el 1,6%, reflejando un cambio de tendencia en el inicio de febrero.

De acuerdo con el relevamiento de LCG, en la primera semana de febrero las bebidas y el pan fueron los productos que más aumentaron, con un alza de 7,3% y 6% respectivamente. En conjunto, explicaron el 75% de la variación semanal y fueron las únicas dos de las 10 categorías analizadas se ubicaron por encima del promedio semanal, que fue 2,5%.

