La inflación en Córdoba fue del 2,4% en enero y quedó por debajo del índice nacional

Durante el mes de enero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento del 2,4% en su Nivel General respecto al mes anterior, de acuerdo con datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba. El registro provincial se ubicó 0,5 puntos porcentuales por debajo del índice informado por el INDEC para el mismo período, que fue del 2,9%.

Según el informe oficial, la variación mensual del IPC-Cba estuvo explicada en gran medida por el capítulo Alimentos y bebidas no alcohólicas, que presentó un aumento del 3,9%. La suba se vinculó principalmente a los incrementos en los precios medios de carnes y derivados, así como de frutas y verduras.

Otro de los capítulos con incidencia relevante fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró una variación del 2,1%. Este comportamiento respondió a aumentos en los precios de gastos comunes, alquileres, suministro de agua, gas y electricidad.

El capítulo Transporte mostró una suba del 2,5%, impulsada mayormente por los incrementos en combustibles y lubricantes, y en las tarifas de colectivos y ómnibus. En conjunto, estos tres rubros explican un punto y medio del aumento mensual del costo de vida.

El 0,9% restante de la variación del índice se distribuyó entre los otros diez capítulos que componen la medición del IPC provincial. Con el dato de enero, la inflación interanual en Córdoba alcanzó el 33,2%.