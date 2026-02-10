Panoramic Grand cerrará temporalmente por obras de renovación

Panoramic Grand anuncia el inicio de una nueva etapa de puesta en valor de su propuesta hotelera, a través de un proceso integral de renovación que implicará un cierre temporal de sus operaciones.

Ubicado en uno de los puntos más emblemáticos de Puerto Iguazú, con una vista privilegiada hacia la triple frontera y la imponente confluencia de los ríos Iguazú y Paraná, Panoramic Grand se consolida como un verdadero ícono del destino, tanto por su entorno natural como por su estrecho vínculo con la identidad local.

El proyecto de renovación contempla la actualización total de las habitaciones Estándar y Junior Suite, incorporando nuevos pisos, baños completamente renovados, recambio de luminarias, mejoras en conectividad, nuevo mobiliario y equipamiento. Además, se intervendrán áreas de circulación como corredores y halls de ascensores, integrando nuevos revestimientos e iluminación, en línea con una estética contemporánea y funcional.

Este período de cierre permitirá concentrar los trabajos necesarios para elevar la experiencia del huésped, manteniendo la esencia del hotel y reforzando su conexión con el entorno natural y cultural de Iguazú, uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Argentina y la región.

Durante el tiempo que Panoramic Grand permanezca cerrado, los huéspedes que planifiquen su viaje a Iguazú podrán optar por alojarse en Iguazú Grand, propiedad hermana de la cadena Grand Hotels Lux, garantizando la continuidad de una experiencia de excelencia, con servicio personalizado y una ubicación estratégica dentro del destino.

Finalizada esta etapa, Panoramic Grand reabrirá sus puertas con una identidad fortalecida, reafirmando su compromiso con la calidad, la hospitalidad y el desarrollo turístico de Puerto Iguazú, y renovando su propuesta para seguir siendo una de las opciones más destacadas de la región.

Sobre Iguazú Grand

A tan solo 15 minutos del Parque Nacional Iguazú, Iguazú Grand es un hotel cinco estrellas que cuenta con 134 habitaciones amplias y confortables, con vistas a las piscinas o a la vegetación. Su propuesta gastronómica incluye restaurantes gourmet que reinterpretan la cocina regional para paladares exigentes.

El hotel ofrece actividades para toda la familia, como un Sendero Ecológico guiado y el Club de la Selva para niños. Su spa de lujo brinda tratamientos con ingredientes naturales locales, como yerba mate y hierbas, además de gimnasio, sauna húmedo y seco, sala de relajación, piscina climatizada y tres piscinas al aire libre. A solo 200 metros se encuentra el Duty Free Shop, con una amplia variedad de productos libres de impuestos.

