Triple combo para la gastronomía en Córdoba: sábado, Día de los Enamorados y fin de semana largo

La gastronomía de Córdoba se prepara para un fin de semana especial, marcado por un triple combo que combina el Día de los Enamorados, un sábado y un fin de semana largo. La conjunción de estos factores aparece como un escenario favorable para restaurantes y bares, que esperan una alta concurrencia.

En ese contexto, Guillermo Natalí, presidente de la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros, señaló que el interés del público ya se hace notar. “Consultas hay muchas, hay algunas reservas. Siempre hay un lugarcito para que la gente vaya”, afirmó en diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa "Es por acá".

Según explicó, San Valentín se mantiene como una de las fechas más importantes para la actividad. “Gastronómicamente hablando, son días muy buenos, compiten ahí palo a palo”, indicó, al compararlo con otras jornadas fuertes del calendario como el Día de la Madre o el Día del Amigo.

En relación con la oferta, Natalí detalló que los restaurantes presentan propuestas variadas según el tipo de experiencia. “Hay combos desde 40 mil pesos hasta 250 mil pesos por persona, en lugares más exclusivos”, explicó.

El presidente de la Cámara también se refirió al comportamiento de los distintos segmentos del rubro. “Los más caros se agotan primero porque tienen menos lugar”, señaló, mientras que en los locales más accesibles la dinámica es diferente. “Hay más lugar, las tarifas son más económicas, pero se llenan también”, afirmó.

Con este panorama, el sector gastronómico cordobés encara uno de los fines de semana más atractivos del año. El triple combo funciona como un termómetro del consumo, salir a comer sigue siendo una opción elegida para celebrar,