Flor Vigna, la gran protagonista en el regreso de Vernucci Moda a Carlos Paz

En el marco de su 18° aniversario, Vernucci Moda volvió a ser el centro de la escena con una puesta en escena de alto impacto en las instalaciones del Espacio Mónaco. El desfile de la temporada 2026, liderado por Roberto y Lucía Vernucci, mantuvo su esencia de ser un evento de acceso libre y gratuito, permitiendo que tanto vecinos como turistas disfrutaran de una velada de primer nivel.

La noche tuvo en Flor Vigna a su figura más magnética. La artista no solo encabezó el despliegue de modelos, sino que lideró el paso de las diversas personalidades del teatro que actualmente brillan en la temporada de la villa, capturando la atención de toda la prensa y el público presente.

El Intendente Esteban Avilés, junto al Secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Sebastián Boldrini, se hicieron presentes para otorgar un reconocimiento especial a los hermanos Vernucci. Esta distinción subraya la importancia de un desfile que, tras casi dos décadas, ya es un sello distintivo de la identidad de Villa Carlos Paz durante el verano.

Tendencia en vivo

El evento se destacó por su dinamismo y profesionalismo. Uno de los segmentos más esperados fue como siempre la muestra de estilismo en vivo, con la intervención de Roberto Vernucci, quien sobre la pasarela exhibió las nuevas tendencias en cortes utilizando la tecnología avanzada

Aunque la moda y la técnica fueron el eje central, el espíritu del evento alcanzó su punto máximo con la participación de Flor Vigna. La artista intervino en el desfile con una energía que conectó de inmediato con la audiencia que colmaba el Espacio Mónaco.

El momento más comentado ocurrió durante un intercambio espontáneo con la conducción. Con la picardía que la caracteriza, Flor sorprendió al público al exclamar entre risas: “Devolveme la plata” que permitió un intercambio de chistes sobre el escenario

De esta manera Vernucci celebró su trayectoria y reafirmó su vínculo con la ciudad al ofrecer un espectáculo de alto impacto visual abierto a la comunidad.