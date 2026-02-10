San Valentín 2026: escapadas románticas y experiencias de bienestar para celebrar el amor

San Valentín 2026 llega con una oferta hotelera enfocada en las experiencias y el bienestar, con propuestas que invitan a desconectar de la rutina y compartir tiempo de calidad. Circuitos de spa, cenas especiales, rituales de relajación, vino, detalles en la habitación y servicios personalizados forman parte de las alternativas pensadas para celebrar el amor de una manera distinta.

Desde escapadas a pocos kilómetros de Buenos Aires hasta opciones urbanas con estilo, así como viajes al sur y al norte del país, los hoteles que integran el portfolio de Salaun Consulting presentan distintas propuestas para quienes buscan vivir el Día de los Enamorados con una noche especial, combinando descanso, gastronomía y experiencias diseñadas para disfrutar en pareja.

San Antonio de Areco, Buenos Aires – Un Alto en la Huella Hotel Spa & Wellnes Resort

San Valentín a puro bienestar en el corazón del campo bonaerense. Ubicado en Camino Ricardo Güiraldes 465, frente al Parque Criollo Ricardo Güiraldes, Un Alto en la Huella propone una celebración distinta, combinando naturaleza, historia y bienestar.

El hotel ofrece alojamiento con desayuno buffet americano en habitaciones Standard y Suites, además de acceso al Spa La Aguada, que incluye piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna húmedo y gimnasio.

Propuesta San Valentín: “Viví San Valentín a puro bienestar”

Incluye:

Bienvenida romántica (espumante y bombones en la habitación)

Ritual de bienestar (Chi-Kung y Ceremonia del Sol)

Circuito de aguas completo (piscinas, saunas, hidromasajes y solárium)

Cena Especial San Valentín (menú de 3 pasos + vino por pareja + show en vivo)

Cena Especial San Valentín (incluida)

Opción con carne:

Aperitivo de bienvenida

Bruschetta de jamón crudo, rúcula y tomates confitados

Ojo de bife en reducción de malbec con papines a las finas hierbas

Parfait de chocolate con frutos secos

Opción vegetariana:

Aperitivo de bienvenida

Tostón de palta con hummus de garbanzos

Ratatouille de vegetales

Parfait de chocolate con frutos secos

Bebidas incluidas: 1 botella de agua por persona y 1 botella de vino Trumpeter Malbec (Bodegas Rutini) por pareja. Masajes y tratamientos especiales con cargo adicional.

Información del hotel:

- Dirección: Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco

- Web: https://unaltoenlahuella.com

- Instagram: @unaltoenlahuella

- Tel: +54 9 2326 43-4890

- Mail: [email protected]

Ciudad de Buenos Aires – Ker Hoteles

San Valentín con estilo: cena especial y promos de relax en cuatro barrios porteños. Ker Hoteles presenta experiencias urbanas para celebrar San Valentín en Buenos Aires: desde una cena especial en Recoleta hasta paquetes de alojamiento con masaje y acceso al Health Club en Belgrano y Villa Urquiza, además de una propuesta romántica con piscina y cena incluida en San Telmo.

Ker Recoleta — Cena Especial San Valentín

Menú San Valentín:

Entradas (a elección):

Calabaza caramelizada en crema de queso, crumble y miel

Molleja crocante en cremoso de coliflor

Principales (a elección):

Ojo de bife en demiglace de pimienta con papas a la crema

Raviolones tricolor de salmón con salsa de camarones

Postres (se sirve uno de cada uno):

Mini gateau de naranja, curd de mandarina y crumble de chocolate

Tarta sablé de cacao, almendras, caramelo salado, mousse de chocolate y ganache de vainilla

Bebidas:

Cóctel de autor de bienvenida

Bebida sin alcohol

1 botella de vino La Linda (Luigi Bosca) por pareja

Café y petit fours

Opción vegetariana: consultar. Valor: $55.000 por persona. Beneficio huéspedes del hotel: 15% de descuento.

Ker Belgrano— Promo “Relajate”

Incluye:

1 noche de alojamiento (Standard)

Desayuno buffet

Late check out hasta las 14 h

Masaje relajante de 30 minutos por pasajero

Acceso al Health Club

Tarifa: USD 90 + IVA (por noche, 2 personas). Vigencia: hasta 28/02/2026. Dirección: Vuelta de Obligado 2727, CABA.

Ker Urquiza — Promo “Relajate”

Incluye:

1 noche de alojamiento (Standard)

Desayuno buffet

Late check out hasta las 14 h

Masaje relajante de 30 minutos por pasajero

Acceso al Health Club

Tarifa: USD 80 + IVA (por noche, 2 personas). Vigencia: hasta 28/02/2026. Dirección: Díaz Colodrero 2513, CABA.

Ker San Telmo — Promo Romántica

Incluye:

1 noche de alojamiento (base doble)

Desayuno buffet

Acceso a piscina exterior y Health Club

Cena de 2 pasos para dos personas

Tarifas:

USD 120 + IVA (Executive)

USD 140 + IVA (Deluxe)

Dirección: Av. Paseo Colón 455, CABA

Condiciones generales:

Tarifas en pesos al tipo de cambio oficial Banco Nación del día de pago

Health Club con cupos limitados y acceso por turnos

Contacto Ker Hoteles:

Salta – Hotel Colonial Salta

San Valentín con historia en el corazón de la ciudad. Para celebrar el amor con un plan distinto, Hotel Colonial Salta invita a vivir San Valentín en pleno casco histórico, en un entorno que combina tradición, calidez y una ubicación inmejorable.

Con más de 80 años de trayectoria y emplazado en un edificio con esencia del siglo XIX, el hotel se presenta como una propuesta ideal para quienes buscan una escapada romántica con identidad y carácter.

Ubicado frente a la Plaza 9 de Julio, permite recorrer a pie iglesias históricas, museos, peñas, cafés y espacios gastronómicos, convirtiendo cualquier estadía en una experiencia para compartir en pareja.

Contacto:

- Tel recepción: (387) 421 1740

- Tel administración: (387) 431 0805

- Web: https://hotelcolonialsalta.com.ar

- Instagram: @saltahotelcolonial

- Email: [email protected]

- Dirección: Zuviría 6, esquina Caseros, Salta

Chascomús, Buenos Aires – Howard Johnson Chascomús

Romance junto a la laguna: descanso, spa y naturaleza. A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, Howard Johnson Chascomús ofrece una escapada ideal para celebrar San Valentín en un entorno natural, con la laguna como protagonista.

Piscinas, solárium, spa, áreas verdes y espacios pensados para el descanso completan una propuesta enfocada en el bienestar y el disfrute en pareja.

El Calafate, Patagónia– Montano Boutiques Suites

Un San Valentín boutique en la Patagonia. Montano Boutique Suites propone una experiencia íntima y sofisticada en El Calafate, con diseño contemporáneo, ambientes cálidos y atención personalizada.

La propuesta incluye alojamiento con desayuno, vino patagónico y frutos rojos patagónicos en la habitación como detalle romántico de bienvenida.

Más información:

Ushuaia Wyndham Garden Ushuaia Hotel del Glaciar

San Valentín en el fin del mundo. Ubicado en la Reserva Natural El Martial, el hotel combina naturaleza, confort y experiencias personalizadas para celebrar San Valentín en un entorno único.

Cuenta con 122 habitaciones, suites y lofts, propuesta gastronómica regional y actividades a medida como trekking, navegaciones y excursiones.

Contacto:

- Central de reservas: 0800 266 0588

- Tel Ushuaia: +54 9 2901 52-8221

- Web: https://www.wyndhamhotels.com

- Instagram: @wyndhamgardenushuaia

- Mail: [email protected]

Iguazú – Iguazú Grand

Romance cinco estrellas en la selva. Iguazú Grand propone una estadía premium para San Valentín, con jardines, piscinas, spa y gastronomía en un entorno natural privilegiado. Una opción ideal para parejas que buscan confort, relax y una experiencia sensorial completa.

Contacto:

- Tel: (+54 03757) 498050

- Central de reservas: (+54 11) 7079-0589 / 0800-888-4726

- WhatsApp: (+54 9 3757) 443-973

- Email: [email protected]

- Instagram: @iguazugrand

Miami – ​New Point Miami

Un San Valentín frente al mar. Ubicado sobre Collins Avenue, New Point Miami combina formato departamento con servicios de hotel, acceso directo a la playa y vistas al océano o a la bahía.

Una propuesta ideal para parejas que buscan libertad, espacio y estilo para celebrar San Valentín fuera del país.

Contacto: