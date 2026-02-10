El Gobierno provincial extendió el plazo de pago del Impuesto Inmobiliario

El Gobierno de la Provincia de Córdoba anunció la prórroga hasta el 20 de febrero del vencimiento del Pago Anual y de la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano, así como de la primera cuota del Inmobiliario Rural. La medida busca facilitar el cumplimiento tributario de las familias cordobesas en un contexto económico desafiante.

La decisión se enmarca en el Plan de Reducción de Impuestos 2026, una política que apunta a aliviar la presión fiscal sobre los hogares y acompañar a los sectores productivos, manteniendo el equilibrio de las cuentas públicas y garantizando el financiamiento de la obra provincial.



Entre las principales novedades del esquema tributario se destaca el Descuento Córdoba 2026, que otorga un 25% automático a propietarios de vivienda única cuyos inmuebles tengan una valuación fiscal de hasta $124 millones, generando un alivio directo en el bolsillo de miles de familias.

Además, se incorporan incentivos para el sector productivo, como el Descuento Propietario Productor, que permite acceder a un 5% adicional al abonar el Inmobiliario Rural a través de medios digitales.

Beneficios que se mantienen

El Gobierno provincial ratificó beneficios ya vigentes, que reconocen el cumplimiento y la responsabilidad fiscal de los contribuyentes. Entre ellos se encuentran el 30% por Contribuyente Cumplidor, el 15% por Pago Anual en los impuestos Inmobiliario Urbano, Automotor y Embarcaciones, y el 5% por Buenas Prácticas Agropecuarias, con pagos online.

En el marco de la política tributaria 2026, la Provincia también dispuso límites a las actualizaciones, garantizando que ningún contribuyente afronte incrementos superiores a la inflación interanual. En ese sentido, el tope establecido es del 28,3% para el Inmobiliario Urbano y del 29,7% para el Inmobiliario Rural.

Se mantienen las exenciones impositivas para adultos mayores, jubilados y pensionados; beneficiarios de programas sociales; entidades públicas y privadas contempladas en la normativa vigente; y vehículos que cumplen con las condiciones de antigüedad establecidas.

Para acompañar a los contribuyentes, el Gobierno provincial continúa ofreciendo múltiples facilidades de pago, entre ellas la posibilidad de abonar con Tarjeta Cordobesa (Visa y Mastercard) en hasta seis cuotas sin interés, además de todos los medios habilitados a través del sitio rentascordoba.gob.ar, con atención digital, telefónica y presencial en toda la provincia.