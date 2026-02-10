El Encuentro de Colectividades cerró su 37.ª edición con una noche colmada de público

La última jornada del Encuentro de Colectividades fue un rotundo éxito de convocatoria y coronó la 37.ª edición de la fiesta mayor de la ciudad, que volvió a reunir a miles de vecinos y visitantes en el Predio de las Colectividades.

El cierre tuvo lugar en la noche del lunes 9 de febrero, en una jornada “extra” que fue programada luego de las inclemencias climáticas que obligaron a reprogramar los principales números artísticos previstos originalmente para el jueves 5.

En esta sexta noche, Cinco Sentidos, Fernando Bladys, El Negro Videla y Pepe You ofrecieron espectáculos de altísimo nivel, preparando el clima para el número central de la jornada. El cierre estuvo a cargo de Los Herrera, que con un gran despliegue escénico y pura energía hicieron vibrar a un predio colmado de público, que acompañó el show hasta el final del encuentro.

A lo largo de seis noches, miles de vecinos y turistas pudieron disfrutar de la propuesta integral del evento, que incluyó la tradición culinaria de las 29 carpas gastronómicas, la Carpa Cultural y diversas intervenciones distribuidas en distintos sectores del predio. El Encuentro volvió a consolidarse como un espacio de celebración, encuentro y diversidad cultural compartida en familia y con amigos.

En materia artística, esta edición contó con un line-up de primer nivel, integrado por artistas como Indio Lucio Rojas, Los Trajinantes, Los 4 de Córdoba, Damián Córdoba y Magui Olave, entre muchos otros, que aportaron música y energía a cada una de las jornadas. El público acompañó con baile y entusiasmo una verdadera fiesta de los pueblos, atravesada por múltiples géneros musicales.

Entre los primeros balances del evento, el presidente de la Comisión Organizadora del Encuentro, Iván Poletta, destacó la masiva convocatoria de la última noche y la presencia de visitantes de distintas provincias y localidades. “Misión cumplida”, afirmó, y remarcó además lo accesible del valor de la entrada en comparación con otros festivales provinciales.

En la misma línea, el intendente Marcos Torres señaló “Buscamos que la gente pueda disfrutar de una fiesta popular, económica y accesible. Hoy una familia tipo puede venir, entrar, comer algo y ver artistas de primer nivel”, y subrayó el impacto positivo que este tipo de eventos tiene para el posicionamiento de la ciudad y el desarrollo económico regional.

De esta manera concluyó una nueva edición del Encuentro de Colectividades, uno de los eventos culturales más importantes de Alta Gracia, mientras la programación de verano de la ciudad continúa en los próximos días con propuestas para todos los gustos en distintos espacios.