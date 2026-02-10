Boleto Educativo Cordobés 2026: fechas, requisitos y pasos para inscribirse

El próximo miércoles 18 de febrero se abrirán las inscripciones al Boleto Educativo Cordobés (BEC) correspondiente al ciclo lectivo 2026. El beneficio alcanza a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos y al personal auxiliar no docente de los niveles inicial, primario, secundario y superior. Para acceder al programa, es requisito que los estudiantes se encuentren matriculados en el ciclo lectivo vigente.

Punto y Aparte: “Queremos romper la agenda y poner en escena temas que otros medios no están tratando”

En diálogo con Punto a Punto Radio, en el programa "Es por acá", el secretario de Transporte de la Provincia, Cristian Sansalone, señaló: “El miércoles arrancamos ya con el proceso de inscripción” y explicó que el trámite se realiza a través de Ciudadano Digital, buscando el Formulario Único de Postulantes o la opción de Boleto Educativo. Una vez completada la inscripción, “les damos la autorización y en ese mismo mail les decimos cuándo pueden retirar el plástico y dónde”, remarcó.

Sobre el uso de las tarjetas, Sansalone indicó: “Quienes ya tienen el plástico nuevo de Micronauta solamente tienen que cargar el formulario en el CiDi y ya pueden usar ese plástico”. En cuanto a quienes aún poseen la tarjeta Red Bus, aclaró: “Tienen queir a hacer el recambio, es un trámite muy corto, de dos minutos y se van con el beneficio cargado”.

Asesor ganadero que apoya a Milei: "Si vos querés carne barata, andá a consumir pollo"

Respecto al recambio de tarjetas, el funcionario precisó: “Ya hemos reemplazado 50 mil plásticos de Red Bus a Micronauta y nos están quedando alrededor de 100 mil”.

Información y consultas

Para conocer más detalles sobre el procedimiento de inscripción o los requisitos específicos, las personas interesadas pueden ingresar a www.cba.gov.ar/boleto-cordobes, realizar consultas por WhatsApp al 351 201-0651 de lunes a viernes de 8 a 18 horas, o acceder a las redes sociales oficiales de la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba.