La inflación de enero habría sido más baja con la fórmula que no aplicó el INDEC

La inflación de enero de 2026 marcó 2,9% mensual y 32,4% interanual, de acuerdo con lo informado este martes 10 de febrero por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Éste debería haber sido el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado con una nueva fórmula basada en la en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENHGO) de 2017/18, de acuerdo con lo previsto por el organismo estadístico durante el año pasado.

Sin embargo, el Ministerio de Economía dispuso que se mantuviera el cálculo sobre la base de la ENHGO 2004/05, lo que generó la renuncia del titular del INDEC, Marco Lavagna.

Luego de conocerse el número de inflación del primer mes de 2026, consultoras privadas realizaron estimaciones sobre cuál habría sido la inflación utilizando el método que fue dejado de lado.

Según Equilibra, Romano Group y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el índice con la actualización habría dado 2,8%.

“Las diferencias con el IPC actualizado (ENGHO 2017/18) fueron mínimas en la medición mensual: la inflación mensual habría sido 2,8% y la interanual 32,9% (producto de las diferencias acumuladas durante 2025, las que no superaron 0,1 p.p. ningún mes)”, señalan desde Equilibra.

Por su parte, Hernán Letcher, director del CEPA, señaló que “el INDEC debería haber publicado el índice con los ponderadores de la ENGHo 2017/18. La reponderación (donde los servicios y el transporte pesan más) hubiese arrojado por resultado 2,8%. ¿Por qué? Porque el aumento de alimentos y bebidas fue –finalmente– muy superior al de servicios”.

“La moderación de las diferencias del IPC 2004/5 vs 2017/ 18 en enero se debe a que los servicios no mostraron aún un incremento sensible (en febrero el impacto será mayor dado que la quita de subsidios surtirá efecto). Vale recordar que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 11% adicional de incremento de precios con la encuesta actualizada”.

El economista Miguel Kiguel expresó en su cuenta de X: “La inflación finalmente fue 2,9% en enero. La paradoja es que de acuerdo a nuestras estimaciones preliminares, con la nueva metodología hubiera dado menos (2,7%). Todo muy raro”.

La inflación de enero de 2026

La división con mayor alza mensual en enero de 2026 fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), escoltada por Restaurantes y hoteles (4,1%).

En categorías, los Estacionales (5,7%) lideraron los incrementos, seguidos por IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

Las justificaciones de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la decisión de no aplicar la nueva fórmula en que “siempre la bajada de línea de Milei fue que el cambio se hiciera una vez que el proceso de desinflación estuviera terminado”. Y agregó: ​​“Marco (Lavagna) pensaba que para enero eso ya podía estar”.

Para el ministro de Economía, la inflación debería ser calculada con un método diferente al propuesto. “La EPH en la que se basa el índice es de 2018 y en el medio tuvimos una pandemia. Posiblemente los patrones de consumo difieran más con los de 2018 que los de 2018 con los de antes”, agregó.

“Lo lógico es terminar con el proceso de desinflación y después hacer otra Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde sí refleje los cambios”, agregó el funcionario.

