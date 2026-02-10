Ricardo Delgado: “No diría que Milei es inflacionario pero cierto que no cree en un plan de estabilización clásico”

El economista Ricardo Delgado cuestionó la estrategia económica del Gobierno y sostuvo que la administración de Javier Milei “no cree en un plan de estabilización clásico”, al tiempo que advirtió que la baja de la inflación será un proceso lento por la fuerte inercia inflacionaria que arrastra la Argentina. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Delgado afirmó que “lo fiscal es la clave del problema”, pero remarcó que “resolver el déficit no implica automáticamente una desinflación rápida”, y señaló que la ausencia de un programa integral explica por qué “no se ve un plan finalmente antiinflacionario”.

Ricardo Delgado es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con estudios de posgrado en su especialidad. Se desempeñó como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal durante la gestión de Mauricio Macri, ha sido consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el fundador y actual presidente de la consultora Analítica. Además, es autor del libro La herencia. 30 años de economía en democracia, del año 2013, donde analiza los ciclos económicos del país.

¿Para qué sirve manipular los índices del índice nacional si van a salir los de la Ciudad de Buenos Aires indicando, de alguna manera, lo mismo que hubiera salido con el índice nuevo? Acá tenemos el 3,1. En un artículo de Perfil, Burgueño marcaba que el nacional iba a dar 3,5, porque tengo entendido que hubo aumentos de tarifas en mayor proporción en el interior que en la Ciudad de Buenos Aires, pero,cuando bajen progresivamente los subsidios a las tarifas, también van a bajar en la Ciudad de Buenos Aires y finalmente va a ser un testigo molesto todo el año ¿cuál es su propia opinión de lo que terminó haciendo el gobierno?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Efectivamente, yo creo que el gobierno ha cometido un error estratégico y simbólico muy significativo al intentar modificar el cronograma de corrección metodológica que el INDEC se había planteado para el mes de enero, en donde la canasta de consumo, muy vieja ya la que estamos usando y vamos a seguir usando, lamentablemente, de más de 20 años atrás, del año 2004, iba a ser modificada por la canasta de consumo del 2017-2018, como bien usted dice utiliza la Ciudad de Buenos Aires.

A los fines prácticos, por lo menos nosotros en Analítica, en nuestra proyección de inflación del mes de enero, la diferencia era muy exigua, apenas una décima: daba 2,5 con la metodología nueva versus 2,4 que tenemos hasta el dato que conozcamos, que vamos a conocer a las 4 de la tarde hoy. Pero me da la impresión de que, más allá de esta cuestión, se ha abierto una nueva duda en la percepción que tiene la sociedad acerca del respeto que las estadísticas públicas le merecen al gobierno, y eso creo que es la clave para seguir monitoreando.

En 2025 Argentina sufrió más corrupción que en los cinco años anteriores, según la ONG Transparencia Internacional

Este fin de semana yo tuve la oportunidad de entrevistar probablemente a uno de los especialistas en teoría financiera macroeconómica contemporánea más importantes del mundo, a John Cochrane, el célebre profesor de la Universidad de Chicago y actualmente de la Universidad de Stanford, autor de Asset Pricing, y el que discutió con Milton Friedman respecto de que la inflación no es un tema monetario, sino un tema fiscal; inclusive muy elogioso de Milei, diciendo que Milei demostraba que la inflación bajaba rápidamente. Se refería al primer año de Milei, porque las expectativas que generaba la no existencia de déficit, más allá de los agregados monetarios, eran determinantes para las expectativas de baja de inflación.

O sea que finalmente el tema principal no es monetario, sino fiscal, y lo monetario termina siendo una consecuencia de lo fiscal, porque si hay déficit fiscal tiene que imprimirse más dinero. Entonces, que la clave para atacar la inflación es atacar el déficit fiscal y lo que él llama dominancia fiscal. Pero Milei tiene superávit fiscal y 3% de inflación mensual. Parece que tenía razón Guzmán entonces, de que es multicausal la inflación, porque finalmente se resuelve el problema fiscal, pero la inflación sigue alta. ¿Cuál es su opinión?

Lo fiscal es la clave del problema, sin duda. ¿Por qué? Porque de alguna manera define el sendero de emisión futura y eso obviamente hace que los precios suban más o suban menos, o a una velocidad mayor o menor. Ahora, también tenemos que decir que en la Argentina, hay una gran gimnasia en materia inflacionaria. Hay lo que se llama inercia inflacionaria, que tiene que ver con que la formación de precios está mirando permanentemente lo que pasó en los meses previos para formar el precio actual y futuro, y eso hace que se haga más lento el proceso de desinflación.

Esto no es una novedad, no es que somos, como creíamos en los años 90, que éramos diferentes y que por eso íbamos a tener algunos resultados distintos en materia económica. Te diría que los procesos de desinflación a los que hay que remontarse, en la década del 80 y 90, Chile, Colombia, la región, Perú, han sido procesos lentos, que llevan años, que se hace difícil perforar los dos dígitos anuales de manera persistente y que, bueno, estas economías lo han logrado después de 20 o 30 años. Esto es un dato empírico.

Setti: “El plan de estabilización del Gobierno se basa en un atraso cambiario doloroso para muchos sectores”

A mí me tocó vivir en Brasil en el momento del lanzamiento del Plan Real. Usted y yo compartimos generacionalmente el lanzamiento del plan de convertibilidad. Al mes 18 la inflación estaba totalmente derrotada, acá llevamos 26 meses. ¿No hay algún problema en la política antiinflacionaria? La inflación que nosotros teníamos en noviembre de 2023 era de un promedio de 6%. Milei la lleva en minoristas a 25, en mayoristas a 50. Con eso produce una licuación de todos los gastos del Estado. Entonces agrega, podríamos decir, 100% de inflación a la inercia de inflación que teníamos. Con eso logra, al mismo tiempo, licuar los gastos públicos y, al licuar los gastos públicos, pasa de tener déficit a tener superávit.

Me parece que Milei entendió que el mandato originario de su gobierno, y la razón por la cual es presidente, es justamente para que baje la inflación. Por supuesto que, desde el punto de vista fiscal, más inflación implica un menor esfuerzo porque uno licúa más rápido, y eso fue lo que pasó, sobre todo el primer mes, diciembre y enero del 24. Después de la megadevaluación de más de 120 puntos en el mes de diciembre, tuvimos 25% de inflación en diciembre y 20% de inflación en enero del 24. Eso obviamente permitió ordenar, sobre todo, el principal gasto del Estado, que son las jubilaciones. Dicho esto, que obviamente no se recuperaron, no han logrado recuperar lo que perdieron en esos meses complicados de comienzos de gobierno.

Ahora, dicho esto, me parece demasiado arriesgar esta hipótesis de que Milei es inflacionista. Por supuesto, los gobiernos, de vuelta, necesitan la inflación en algún momento para ajustar sus cuentas, pero esto me parece que es una política de corto alcance. Y yo creo que ahora hay razones un poco más profundas, más estructurales, que tienen que ver con la inercia. En Brasil, yo escuchaba tu alocución, es verdad, el Plan Real, a los 18 meses, 24 meses, ya tenía una inflación de un dígito, pero también es cierto que fue un programa que tuvo componentes heterodoxos.Digamos, tuvo un cambio de moneda.

Tuvo una suerte de régimen, no diría de desagio como el que tuvo el Plan Austral en los 80 en la Argentina, pero, digamos, primero hubo una unidad de referencia antes del cambio de moneda. Todo ese tipo de arreglos monetarios aquí no están presentes y es cierto que esto no es un programa de estabilización clásico. Definitivamente no lo es, porque Milei no cree en eso. En eso sí estoy de acuerdo.

RM