La ONG Transparencia Internacional publicó este martes el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025. El informe mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público de 182 países y territorios. Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100, un descenso de un punto respecto a los 37 puntos de 2024, lo que implica que la situación empeoró. El país se ubica en el puesto 104 del ranking global.

El puntaje de Argentina en 2025 representa un retroceso frente a años previos. En 2019 el país alcanzó 45 puntos, el máximo registrado desde que Transparencia Internacional comenzó a incluirlo en el índice en 2012. Desde entonces la percepción empeoró de forma sostenida, con caídas en la mayoría de las ediciones. El cambio de -1 desde 2024 confirma que se percibe un aumento en los niveles de corrupción pública.

En el comunicado que acompaña el informe, Transparencia Internacional comenta: "En Argentina (36), las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables". Así, vincula directamente la caída en la percepción con el escándalo de corrupción más resonante de 2025: el de la supuesta red de coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), destapado a partir de la filtración de audios de su ex titular y abogado personal de Javier Milei, Diego Spagnuolo, recientemente procesado.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, difundió en su cuenta de X los resultados del informe y los vinculó con más casos de corrupción, como el de la criptomoneda LIBRA. "Coimas y sobreprecios en el área de Discapacidad; $LIBRA; INDEC; sobreprecios en Nucleoeléctrica; el dictamen dilapidario de la Procuraduría de Investigaciones sobre la Hidrovía; la nominación de Lijo como juez de la Corte; ausencia de Ficha Limpia; una Oficina Anticorrupción con pérdida de autonomía; restricciones al acceso a la información pública; y el loteo de negocios en áreas estratégicas y sensibles", enumeró.

Argentina cae cinco puestos en el ranking mundial

En el ranking que elabora Transparencia Internacional, Argentina descendió cinco lugares en comparación con 2024, cuando ocupaba el puesto 99. El ranking evalúa 182 países, y Argentina se encuentra por debajo del promedio global y del promedio regional de América Latina y el Caribe.

Dinamarca lidera con 89 puntos, seguida por Finlandia con 88. En el extremo opuesto, Sudán del Sur y Somalia comparten el puesto 181 con 9 puntos, y Venezuela ocupa el 180 con 10 puntos. Argentina se ubica entre Zambia y Brasil. Comparte el puesto 104 con Belize y Ucrania.

El informe destaca que la mayoría de los países no avanzaron en la lucha contra la corrupción en más de una década. Transparencia Internacional señala que 148 países se mantuvieron estancados o empeoraron desde 2012, mientras que solo 32 registraron mejoras significativas. Argentina se incluye en el grupo de naciones con percepción deteriorada en el período reciente.

El contexto regional muestra estancamiento general en la lucha contra la corrupción

En América Latina y el Caribe el promedio regional no supera los niveles de transparencia observados en otras regiones. Países como Uruguay y Chile mantienen puntajes más altos, pero el continente en su conjunto enfrenta desafíos persistentes en independencia judicial, libertad de prensa y rendición de cuentas. Argentina comparte tendencias negativas con naciones vecinas donde la percepción de corrupción no mejora.

La Justicia procesó a Diego Spagnuolo por fraude, asociación ilícita y sobornos

El informe 2025 subraya la necesidad de reformas institucionales para revertir el estancamiento global. Transparencia Internacional enfatiza que la corrupción bloquea el progreso hacia un mundo sostenible.

Qué es Transparencia Internacional y cómo se elabora el índice de corrupción

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental internacional fundada en 1993 en Berlín, Alemania, con el objetivo de combatir la corrupción en todo el mundo. Funciona como una red global que reúne a más de 100 capítulos nacionales independientes, cada uno adaptado a su contexto local, y una secretaría central que coordina investigaciones, campañas y publicaciones. Su herramienta principal es el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), que publica anualmente desde 1995 y mide la percepción de corrupción en el sector público de casi 200 países a través de encuestas y evaluaciones de expertos y empresarios.

El CPI se calcula combinando al menos tres fuentes de datos independientes de un total de 13 encuestas y evaluaciones expertas de instituciones como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Estas fuentes miden aspectos como sobornos, desvío de fondos públicos y percepción de corrupción en el sector público. Para cada país, los puntajes originales se estandarizan a una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio) usando la media y desviación estándar global del CPI de 2012. Luego se promedia el resultado de las fuentes disponibles. Un país solo se incluye si cuenta con al menos tres fuentes; de lo contrario, queda fuera por falta de datos suficientes.

El informe completo y los datos detallados por país están disponibles en el sitio web de la organización.