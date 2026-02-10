“El Gobierno Nacional viene desfinanciando sistemáticamente a la ciencia y la tecnología”

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, analizó en Canal E una amplia agenda vinculada al agro argentino, que incluyó la Conferencia Mundial de Investigación de la Soja, los acuerdos comerciales internacionales, la ley de semillas, los eventos transgénicos, las economías regionales y la producción hortícola bonaerense.

Uno de los ejes centrales fue la confirmación de que Rosario será sede de la Conferencia Mundial de Investigación de la Soja, un evento clave para el sector. Javier Rodríguez destacó que se trata de “un punto de encuentro entre la investigación y la producción” y subrayó que, “es un conjunto de mesas, de talleres muy interesantes de primerísimo nivel internacional que van a estar viniendo a la Argentina”.

La importancia de los vinculos para la producción agrícola

Desde la perspectiva productiva, remarcó el rol estratégico de la provincia de Buenos Aires: “Para nosotros desde la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia en cuanto a la producción de este cultivo, la producción de soja, es fundamental y es fundamental el vínculo entre los profesionales, los técnicos, los especialistas, la investigación y la producción”.

En ese marco, Rodríguez cuestionó el recorte presupuestario a la ciencia: “En momentos donde el Gobierno Nacional, la verdad que viene desfinanciando sistemáticamente a la ciencia y la tecnología tanto en ámbitos como el CONICET, como las universidades y como el INTA”.

Los sacrificios del acuerdo con Estados Unidos

Asimismo, fue muy crítico del preacuerdo entre Argentina y Estados Unidos. En este contexto, afirmó que, “el Gobierno Nacional se limitó a refrendar un texto cerrado y escrito unilateralmente por Estados Unidos” y agregó que, “no tiene una verdadera defensa de los intereses argentinos”.

El entrevistado detalló que, “hay algo más de 100 obligaciones a las cuales se compromete la Argentina y apenas unos 10 elementos que podríamos decir son compromisos de Estados Unidos”. Entre los puntos más sensibles mencionó la ley de semillas: “La Argentina se compromete por ejemplo a modificar la ley de semillas en un sentido que afecta negativamente a los productores nacionales, que es la adhesión a UPOV 91”.

También advirtió sobre la apertura comercial: “Hay una apertura fuerte en todos los sectores, en la industria, en la química, en la maquinaria agrícola, que es una apertura para las importaciones de Estados Unidos que no tiene una contraparte”.