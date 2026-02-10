Este martes, el Poder Ejecutivo delegó en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad para suscribir a un "acuerdo de transferencia" con respecto al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal a manos de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue oficializada a través del decreto 95/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, bajo la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el documento se le delega al jefe de Gabinete la facultad de suscribir a un acuerdo con el Gobierno porteño para que la Justicia Laboral pase a su órbita.

"Delégase en el Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de suscribir, en representación del Estado Nacional, un acuerdo de transferencia de competencias relativas a la función judicial en materia laboral, del ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", se indicó en el documento.

Tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial, la Agencia Noticias Argentinas señaló que la delegación prevista al jefe de Gabinete "abarca la firma de adendas, modificaciones o acuerdos complementarios" en lo que respecta al traspaso de la Justicia Laboral.

En los considerandos del decreto publicado se argumentó que la medida se requiere dado que, al momento de regularizarse el funcionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo, la Capital Federal "no revestía el carácter de Ciudad Autónoma" como ocurre en la actualidad.

En el documento también se citó como precedente el hecho de que, tras la Convención Constituyente de 1994, en 1995 se sancionó la Ley 24.588, "por cuyo artículo 6° se habilita al Estado Nacional y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a suscribir convenios que tengan como objeto la transferencia de organismos, funciones, competencias y bienes".

En el decreto también se señaló que la Corte Suprema de Justicia afirmó en un fallo que "el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio", por lo que llamó a "adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio por parte de dicha Ciudad de sus competencias jurisdiccionales propias".

La medida se implementó en medio del debate en el Congreso por la reforma laboral, proceso en el que se espera que la Justicia del Trabajo tenga un rol destacado, anticipándose ante eventuales pedidos de amparo y medidas cautelares que dicho fuero deberá analizar.

