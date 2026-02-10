Caputo invitó a llevar los “ahorros a los bancos” pero las dudas persisten

El ministro de Economía, Luis Caputo, invitó este lunes 9 de febrero a que los argentinos lleven “sus ahorros a los bancos”, luego de reglamentarse el Régimen de Inocencia Fiscal, uno de los proyectos principales del gobierno de Javier Milei para intentar incentivar la formalización de ahorros que no estén dentro del circuito legal.

El gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y estos son los puntos centrales

En su cuenta de la red social X, Caputo detalló que “esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios”.

“Además cobrarían un interés por sus dólares”, agregó Luis Caputo, ¡para cerrar su mensaje señalando que al final sería “Todo beneficio!”.

Vale recordar que desde que se sancionó la Ley de Inocencia Fiscal se generó un cruce entre los bancos y el titular de Hacienda.

Por lo pronto, la normativa no modifica la ley penal cambiaria ni la ley de lavado de activos, lo que obliga a los bancos a seguir solicitando justificación del origen de los fondos.

Al respecto, el titular del IARAF Nadin Argañaraz señaló en una columna en PERFIL fechada hoy que, "Precisamente un tema que seguirá generando dudas y controversias es que, si bien las instituciones bancarias y agentes de bolsa deben considerar la inclusión de su cliente dentro del RS como una presunción a su favor, deben seguir aplicando la normativa relacionada a la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, lo que probablemente pueda generar complicaciones al momento de la incorporación de activos ocultos al circuito financiero".

Más repercusiones de la inocencia fiscal

Otro de los funcionarios que opinó sobre el tema fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien celebró la reglamentación del Régimen de Inocencia Fiscal, en una publicación que luego fue citada por el ministro de Economía en la red social antes mencionada.

Adorni por su parte destacó que “durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros”.

Luego agregó una frase para resaltar un cambio de época con el actual Gobierno, mencionando que “ahora lo tuyo es tuyo”, para luego cerrar su posteo con su ya característico “Fin”.

Qué es el Régimen de Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas tributarias más ambiciosas de la gestión de Javier Milei, con el objetivo de incentivar la formalización de ahorros no declarados —incluidos los denominados “dólares del colchón”— y redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial, que puso en vigencia el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y limitó de manera explícita el alcance de las fiscalizaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de ahora, el foco del control estará exclusivamente en los ingresos facturados y declarados.

Arrancó la inocencia fiscal: quiénes pueden entrar a Ganancias simplificado y qué cambia desde hoy

El proyecto se sancionó en el Congreso de la Nación el 26 de diciembre e introdujo cambios de fondo en el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Tributarios y el Código Civil y Comercial, con el objetivo de reducir la litigiosidad, actualizar montos y redefinir el vínculo entre el fisco y los contribuyentes.

La premisa central de la ley es: “el contribuyente es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, buscando que quienes cumplen puedan enfocarse en su actividad económica mientras el Estado concentra esfuerzos en los grandes evasores.

Entre los cambios más relevantes, la ley modifica los umbrales económicos que configuran delitos tributarios, redefine los supuestos de extinción y exclusión de la acción penal, actualiza el esquema de multas y plazos de prescripción, y crea una declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias dirigida a personas humanas con ingresos y patrimonios acotados.

Juliana Di Tullio cruzó a Caputo : "Traé la que tenés afuera"

La senadora Juliana Di Tullio salió al cruce del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en una jornada marcada por la publicación oficial de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. El intercambio se produjo luego de que el titular del Palacio de Hacienda respondiera a una comunicación difundida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había dado a conocer el contenido de la norma a través de la red social X. La legisladora citó al titular de la cartera económica y le dijo: "Traé la que tenés afuera".

