La reglamentación del régimen de Inocencia Fiscal reactivó las expectativas en el mercado financiero

El presidente del Banco de Valores, Juan Napoli, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la reglamentación del régimen de Inocencia Fiscal abrió expectativas en el mercado financiero y reavivó el debate sobre el ingreso de dólares, la estabilidad cambiaria y la posibilidad de que la Argentina vuelva al mercado internacional de deuda.

Juan Napoli explicó que este tipo de iniciativas suelen generar entusiasmo entre los operadores: “Cuando se toman este tipo de medidas, generalmente las expectativas son buenas en función de todo el dinero que podría volcarse hacia instrumentos que nosotros operamos habitualmente”.

El sistema financiero estima un aumento en el volumen de dólares

En ese sentido, señaló que la principal expectativa del sector es “un aumento de volumen en el mercado”, especialmente en un sistema financiero que sigue siendo pequeño en comparación con otros países.

Sobre el impacto del régimen en la inversión financiera, Napoli aclaró que aún no había analizado el detalle normativo, pero remarcó que históricamente “cada vez que surgen algún tipo de medidas estas, es una expectativa de que se vuelque a un mercado que generalmente es chico, con muchas oportunidades”. Esto abre la puerta a que ahorros que estaban fuera del sistema puedan canalizarse hacia bonos, acciones y otros instrumentos financieros.

¿Se puede salir a los mercados internacionales con 500 puntos de riesgo país?

Otro de los ejes centrales fue la baja del riesgo país y la posibilidad de volver a emitir deuda en el exterior. En este contexto, recordó que siempre tuvo una referencia clara: “Siempre fui de los que yo estuve que abajo de los 500 puntos estás en condiciones como para salir al mercado”.

Sin embargo, el entrevistado aclaró que, “eso no significa que tengas que salir”. Según explicó, se trata de “una decisión del equipo económico y en este caso al Presidente”, quien ya dio argumentos públicos para postergar una emisión.

Aún así, destacó que, “en estos niveles de riesgo o bajando incluso un poquito más estás en condiciones como para para salir”, y puso como ejemplo el éxito reciente del sector privado: “Ha habido más de 20 mil millones en lo que es corporativos que han salido con éxito al mercado y se absorbió muy bien”. A eso se suman instrumentos que “están dando unas tasas muy buenas para inversores de este tipo”.