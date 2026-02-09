Inflación en CABA: “No creo que eso impacte decididamente en el tipo de cambio”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, conversó con Canal E y sostuvo que el reciente dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó un 3,1%, no tendría un impacto decisivo sobre el tipo de cambio y explicó por qué el mercado cambiario atraviesa una etapa de debilidad en el arranque del año.

Gustavo Quintana remarcó la necesidad de esperar los datos nacionales antes de sacar conclusiones definitivas: “Hay que esperar a conocer las cifras de general. El índice de precios que se da a conocer en la Ciudad de Buenos Aires tiene cierta empatía con el que se da a nivel nacional, pero veremos”. En ese sentido, agregó: “Yo siempre digo que hay que esperar a que los hechos sucedan para sacar análisis”.

No se espera un impacto en el tipo de cambio ante el conocimiento de la inflación en CABA

Según analizó, el comportamiento del dólar no se vería alterado de manera significativa. “No creo que eso impacte decididamente en el tipo de cambio”, afirmó, y explicó que el mercado sigue mostrando un flujo positivo de ingresos: “El flujo de ingresos que estamos viendo en el mercado desde comienzos de año sigue siendo relativamente intenso y positivo”.

Entre los factores que sostienen la oferta de divisas, Quintana destacó que, “hay todavía pendiente de ingresos dólares de obligaciones negociables que han sido colocadas oportunamente”, además del movimiento exportador: “El ritmo de ingreso del camión en San Puerto de Rosario sigue siendo intenso”.

Los sectores que podrían impulsar la adquisición de divisas

También mencionó otros sectores clave: “Hay exportación de minería y de combustible”. Mientras que del lado de la demanda señaló que, “no hay mucha demanda” y que estacionalmente “la demanda de dólares por el nivel de actividad decae un poco”.

Sobre la posibilidad de que el dólar continúe bajando, el entrevistado comentó que, “sí, puede bajar”, y explicó que el principal factor es la escasez de pesos: “La falta de emisión es la que está dominando el desarrollo de las operaciones en el mercado mayorista de cambio”.

A su vez, volvió a insistir en el desequilibrio entre oferta y demanda: “La demanda no se muestra muy activa y con el volumen necesario como para equilibrar la fuerza del mercado”. Sobre la misma línea, remarcó que el Banco Central acompaña la tendencia: “El cuerpo central acompaña la tendencia del mercado y no trata de contrarrestarla ni de ponerle un piso a la cotización”.