Ruskolekier afirmó que algunos sectores “van a tener que empezar a sufrir un poco” ante el entendimiento con EEUU

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, se refirió al reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos que marca un punto de inflexión en la política exterior y económica del país.

Según explicó Alberto Ruskolekier, el acuerdo no fue una sorpresa: “Ya venía charlándose como que era una especie de secreto a voces, que finalmente se firmó”. En ese marco, señaló que Donald Trump considera a Argentina y a Javier Milei como “uno de los aliados más importantes que tiene en América Latina”.

El sector cárnico sería uno de los sectores más beneficiados

Uno de los principales puntos positivos del acuerdo aparece en el sector cárnico. En este contexto, detalló: “Fíjate el tema de la carne que de 20.000 toneladas anuales pasa a 100.000 toneladas anuales, el incremento es monstruoso”. Incluso, anticipó el impacto económico: “Esto va a implicar 1.000 millones de dólares anuales más de la exportación de carne”.

Sin embargo, Ruskolekier advirtió que el acuerdo no es unilateral. “Esto abre también la posibilidad que Argentina le abra y va a garantizar enormemente también a muchísimos productos que vienen de Estados Unidos”, lo que implica mayor competencia para la producción local.

La diferencia económica entre Argentina y Brasil

Sobre la relación con Brasil, planteó que, “no podemos comparar Brasil con Argentina, Brasil tiene un aparato industrial enorme, gigantesco”, tanto en escala económica como en perfil productivo.

El entrevistado analizó los efectos internos del acuerdo: “Algunos ganadores existen sin duda, y otros van a tener que empezar a sufrir un poco porque van a tener que competir con una economía gigantesca, muy productiva”. En ese sentido, sostuvo que la presión fiscal y la productividad argentina no son comparables con las de Estados Unidos.

Uno de los sectores más golpeados, según indicó, es el textil. “Los productos textiles han bajado, han cerrado muchísimas fábricas textiles, es uno de los grandes perdedores de este plan económico”, comentó, y agregó: “Es imposible competir con productos que vienen del exterior”.