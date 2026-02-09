“Si el tipo de cambio sube un 4%, se pierde el carry de todo el mes”, aseveró un economista

El economista, Lionel Fernández, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el presente del mercado financiero argentino, el atractivo del carry trade, el comportamiento del dólar y las expectativas frente al dato de inflación del INDEC.

Lionel Fernández explicó que el contexto actual todavía permite estrategias de carry trade, pero con límites claros: “El carry son las LECAP cortitas, que vencen ahora en marzo, en abril, en mayo, yo no iría más allá”. Y advirtió sobre el riesgo cambiario: “Si el tipo de cambio sube, un 3% o un 4% de lo que puede subir en un día, puede perderse el carry todo el mes”.

Crecen las reservas del Banco Central

En ese marco, destacó la acumulación de reservas como un factor clave: “Ya sumó más de USD 1.200 millones, ya está arriba del 12% de lo que supuestamente tenía pensado acumular en el año”. Aún así, agregó que todavía restan “USD 3.600 millones más, y falta la cosecha”.

Fernández recomendó instrumentos de corto plazo: “Febrero, marzo, abril y mayo, bien cortito”. Asimismo, insistió en que “es inteligente” operar con prudencia. También hizo referencia a las declaraciones oficiales: “Caputo dijo que bueno, que él no iba a meter más deuda, que le dejaba la deuda para las compañías, para las provincias”.

El dólar se mantiene estable

Sobre la evolución del dólar, señaló que, “más que todavía tenemos un semestre favorable, no se explica el dólar, más que nada en el segundo semestre”, y aclaró que el año tiene una particularidad clave: “Este año es un año especial porque no hay elecciones”.

En cuanto al perfil del inversor, comentó que, “uno no puede estar más del 30% en pesos, o sea, como máximo 30%”, recomendando diversificar con activos en dólares para mayor tranquilidad.