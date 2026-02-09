Crisis en el mercado laboral: “Todo lo que se promete con la reforma laboral no va a suceder”

La investigadora del CONICET, Ianina Harari, en comunicación con Canal E, analizó el impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y fue contundente al evaluar sus consecuencias sobre el empleo, los salarios y la economía en general.

“Depende de qué punto de vista lo mires, en principio, del punto de vista del empleado no hay beneficios prácticamente, son todos perjuicios”, afirmó Ianina Harari sobre a quién beneficia la reforma laboral. En contraste, señaló que, “desde el punto de vista del empleador, sí, son todos beneficios”.

No existe una confirmación de que el empleo vaya a aumentar con la reforma laboral

Asimismo, puso en duda los argumentos oficiales que sostienen que una mayor flexibilidad laboral impulsará el empleo. “Todo lo que se promete con la reforma laboral no va a suceder”, aseguró, y agregó que basta con revisar la experiencia histórica: “Cada vez que se implementó una reforma de este tipo, en donde se flexibilizan condiciones de contratación, flexibilizan condiciones de trabajo, se eliminan penalizaciones al fraude laboral o al empleo enero o a la no registración, eso no generó ni mayor empleo ni mayor empleo registrado”.

En ese sentido, Harari remarcó que el nivel de empleo no está determinado por la legislación laboral: “El volumen de empleo, el nivel de empleo registrado no dependió nunca del tipo de legislación laboral, sino más bien de los ciclos económicos”. Por eso, insistió en que “todo aquello que el Gobierno promete que va a suceder no está demostrado de que vaya a pasar, ni en Argentina, ni en el mundo, ni en la historia”.

Crece la cantidad de despidos en las empresas

Sobre la posibilidad de un aumento de despidos tras la aprobación de la reforma, señaló que el proceso ya está en marcha: “En principio ya hay un aluvión de despidos. Se ve que todos los días se están viendo despidos”. Sin embargo, advirtió que la reforma puede profundizar esa tendencia porque “favorecen el despido porque lo abaratan”.

Además, la entrevistada explicó que los cambios afectan especialmente a los trabajadores más precarizados. “Favorecen incluso el despido en las situaciones más precarias de contratación, porque pone muchos límites a los pocos derechos que tenían los trabajadores que estaban contratados de forma fraudulenta o de forma precaria”, indicó. También mencionó que la normativa “reduce el preaviso en los casos de los contratados, etcétera, etcétera”.

Respecto al costo laboral, uno de los principales argumentos empresariales, comentó que, “los salarios están en niveles históricos muy deprimidos” y subrayó que, “no es que es tan cara la fuerza laboral argentina, porque tenemos unos salarios muy bajos, que en muchos casos apenas alcanzan la linea de pobreza”.