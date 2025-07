Con el fin de analizar el rumbo económico actual del Gobierno, este medio se contactó con el economista y ex secretario de Finanzas, Eduardo Setti, quien se refirió al equilibrio fiscal, la estabilidad del tipo de cambio, el impacto en la economía real y la posibilidad de acceso a los mercados internacionales.

Eduardo Setti cuestionó los fundamentos del actual programa económico, su sostenibilidad en el tiempo y señaló que, “estamos comparando una base muy mala del año pasado contra un año medianamente estable, dado el plan de estabilización que está llevando el Gobierno, basado en un atraso cambiario doloroso para muchos sectores”.

En qué se basa el plan económico del Gobierno

Frente a los datos positivos de actividad, expresó que, “este plan económico está simplemente basado en controlar la inflación de manera artificial, como estamos hablando, manteniendo el tipo de cambio pisado”.

Al referirse al efecto del programa económico sobre la economía real, Setti comentó: “Hay muchos sectores que se empiezan a complicar”. Además, alertó sobre el mercado laboral: “Creo que hoy hay problemas en algunos sectores que empiezan a reflejarse y que no había hasta este momento. Hay una pérdida de empleo importante”.

Las consecuencias del ajuste fiscal

Aunque reconoció que “en materia fiscal han hecho un esfuerzo enorme”, remarcó que, “lo están pagando algunos sectores importantes”. En este sentido, mencionó al Hospital Garrahan, a las provincias, las universidades y la obra pública: “No es algo muy sostenible en el tiempo porque no se puede mantener sin obra pública al país por toda la eternidad”.

El economista también cuestionó los mecanismos contables que ocultan parte del déficit: “Cuando emite determinados títulos, el interés está implícito en el capital, entonces, no estamos reflejando algún pago de interés. El déficit que eso daría no es significativo como para hoy estar diciendo que no existe el superávit”.

En su balance sobre la política fiscal, opinó: “Yo creo que es un equilibrio poco sostenible en el largo plazo”.