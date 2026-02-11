Reforma Laboral: el Gobierno espera aprobarla en el Senado con guiños a gobernadores y la CGT

Este miércoles 11, a partir de las 11hs, comenzará en el Senado el debate por la reforma laboral, una iniciativa del Gobierno de Javier Milei que busca "modernizar" las reglas estructurales del Derecho del Trabajo. Para llevar adelante el proyecto, el oficialismo debió realizar concesiones tanto con gobernadores aliados como con la Confederación General del Trabajo (CGT), agrupación que resistió varios puntos del articulado.

De cara al debate, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este martes un "acuerdo" para tratar el proyecto de la reforma laboral este miércoles, al cual calificó como la "primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales".

Reforma laboral: los 5 cambios de mayor impacto sobre los trabajadores

El Gobierno alcanzó un acuerdo con los bloques aliados y los gobernadores que se centró en la contemplación de la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, el cual tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias.

La administración de Milei también debió ceder ante el reclamo de la CGT que llevó a sostener la denominada "caja sindical", lo cual implica que se mantiene durante dos años el aporte solidario a los gremios, aunque con un límite del 2% y tampoco se rebajan las cargas para las obras sociales, las cuales se mantienen en el 6%, junto al aporte obligatorio a las cámaras empresariales, que quedó con un tope del 0,5%.

El Ejecutivo también debió aceptar el pedido de los bancos, dentro del cual las entidades solicitaron mantenerse como únicos responsables para el pago de los sueldos, impidiendo que se autorice a las billeteras virtuales a operar en torno al pago de salarios, como se pretendía en el proyecto original.

"Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo", detalló Bullrich sobre los entendimientos alcanzados con diferentes partidos como la UCR, el PRO y otros provinciales. De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) llegaría a la sesión de este miércoles con la garantía de que podría sancionar la reforma laboral.

Sobre el acuerdo realizado, la legisladora sostuvo que "desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral".

"El tango se baila de a dos", aseveró luego, argumentando que el proyecto no alcanzaría los votos necesarios de no haber realizado las modificaciones sustanciales que se aplicaron, y remarcó que una ley "no es la imposición de una parte sobre la otra, sino que es la construcción de un acuerdo".

La CGT no realizará un paro contra la reforma laboral y sólo movilizará al Senado

"En este acuerdo, el Gobierno propuso una rebaja de ganancias. Los senadores, porque no he hablado con los gobernadores, dijeron que tenía que ser una mirada más integral, es decir, que no hay una negativa a tratarlo, sino una mirada más integral de un pacto federal que trabaje sobre todos los problemas de competitividad que tiene la Argentina. Nos quedamos comprometidos a eso. Creo que no hay ganadores y perdedores, sino que hay un acuerdo", expresó.

La legisladora de LLA brindó una conferencia junto al titular de la UCR, Eduardo Vischi, y el titular del PRO, Martín Goerling Lara, en la que explicó todos los cambios implementados en el proyecto de la reforma laboral e insistió en que el consenso "se construyó con horas de trabajo de los 44 senadores".

El oficialismo cuenta con 20 legisladores junto al respaldo de 10 de la UCR; 3 del PRO; 2 del Frente de la Concordia; 1 del Frente Cívico, 1 de Despierta Chubut; 1 de Primero los Salteños; 1 de Independencia, 1 de Provincias Unidas y 1 más de La Neuquinidad, lo que le da un total de 41 votos. En paralelo, aún no se conoce cómo votarán los legisladores santacruceños y la senadora de Córdoba Alejandra Vigo.

Otro punto del acuerdo alcanzando por la exministra de Seguridad es que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos e indemnizaciones se dividirá en dos categorías: uno del 1% de los aportes que hacen a ANSES para las grandes empresas y otro del 2,5% para las PyMEs.

"En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las pymes, mini pymes y medias, que podrá llegar a 1,5% para las grandes, y a 3% con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social", agregó.

En lo que respecta al capítulo impositivo, se eliminarán impuestos internos y se creará el Régimen de Inversiones para medianas empresas (RIMI), el cual establece beneficios fiscales para las nuevas inversiones de las empresas, incluyendo la amortización acelerada de ganancias y del IVA.

Reforma Laboral: cuáles son los cambios que acordó Bullrich con la oposición

Sobre la baja de la autorización para el cobro de sueldos a través de billeteras virtuales, la legisladora indicó que "los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial" y agregó: "Si aquellos que no son bancos son pagadores de salario y no tienen las mismas exigencias que un banco, pueden generar enormes problemas. El Banco Central podrá darle a billeteras virtuales, que hoy no son bancos, la categoría de banco".

La exministra de Seguridad también ratificó la derogación del Estatuto del Periodista, aunque aclaró que habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo. "Los estatutos son leyes previas a la ley de Contrato de Trabajo. No tiene ningún sentido que haya leyes distintas a la ley de contrato de trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos", aclaró.

AS/ff