En el cierre de enero de 2026, las billeteras virtuales siguen consolidándose como una de las principales alternativas de ahorro en pesos con liquidez inmediata. En un escenario de ajustes constantes en las tasas de interés y mayor competencia entre plataformas digitales, los usuarios encuentran múltiples opciones para obtener rendimientos diarios sin necesidad de inmovilizar su dinero.

El relevamiento actualizado del mercado financiero digital muestra que, si bien algunas billeteras priorizan ofrecer tasas más altas para captar depósitos, otras optan por una estrategia basada en el volumen de usuarios, la estabilidad operativa y la integración de servicios financieros, aun cuando los rendimientos sean más bajos.

Billeteras virtuales: ¿cuál es el rendimiento anual de cada una?

Los siguientes valores corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente al 26 de enero de 2026. Las tasas pueden variar según las condiciones del mercado y las políticas internas de cada entidad.

Carrefour Banco: 32,00 %

Cocos Pay: 27,01 %

Banco Bica: 27,00 %

Ualá (Uilo): 24,00 %

Taca Taca: 23,36 %

Brubank: 23,00 %

Prex: 23,00 %

Ualá (FCI): 22,27 %

Naranja X: 22,00 %

Fiwind: 20,00 %

Mercado Pago: 19,35 %

Claro Pay: 19,35 %

Banco Supervielle: 19,35 %

Cencopay: 19,35 %

Personal Pay: 18,98 %

AstroPay: 18,25 %

Letsbit: 17,89 %

Lemon Cash: 17,52 %

Banco Galicia: 17,16 %

¿Qué es una billetera virtual?

Una billetera virtual es una aplicación que permite administrar dinero de forma digital, realizar pagos, transferencias, cobros y recargas desde el celular, sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas físicas. En Argentina, estas plataformas se transformaron en una herramienta central para la gestión cotidiana del dinero.

Además de la operatividad, uno de los principales atractivos es la posibilidad de generar intereses diarios sobre el saldo disponible, manteniendo siempre la disponibilidad total de los fondos.

¿Qué son las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre el dinero depositado sin necesidad de inmovilizarlo en un plazo fijo. El saldo permanece disponible para pagos y transferencias en todo momento, lo que las convierte en una opción flexible para el ahorro diario.

En general, los fondos se canalizan hacia instrumentos de bajo riesgo, como Fondos Comunes de Inversión tipo money market, que generan rendimientos diarios y permiten preservar el valor del dinero.

Por qué conviene comparar tasas a fin de mes

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales pueden modificarse con frecuencia, por lo que comparar rendimientos resulta clave para optimizar el ahorro en pesos. Además, algunas plataformas establecen topes de saldo remunerado o condiciones particulares que impactan en el rendimiento final.

En este contexto, las billeteras virtuales continúan ganando protagonismo como una alternativa práctica y flexible para quienes buscan combinar liquidez inmediata con la posibilidad de obtener intereses diarios.

