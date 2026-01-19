En la tercera semana de enero de 2025, las billeteras virtuales siguen siendo una de las principales alternativas para el ahorro en pesos con liquidez inmediata. Con rendimientos que se acreditan de manera diaria y sin necesidad de inmovilizar el dinero, estas plataformas continúan ganando terreno frente a las opciones tradicionales.

El relevamiento actualizado del mercado financiero digital muestra que las diferencias entre tasas siguen siendo significativas. Mientras algunas billeteras priorizan ofrecer rendimientos más altos para captar depósitos, otras apuntan a la estabilidad, el volumen de usuarios y la integración de servicios financieros.

Billeteras virtuales: ¿cuál es el rendimiento anual de cada una?

Los siguientes valores corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente al 19 de enero de 2025. Las tasas pueden modificarse en función de las condiciones del mercado y las políticas de cada entidad.

Carrefour Banco: 32,00 % Cocos Pay: 27,01 % Banco Bica: 27,00 % Ualá (Uilo): 24,00 % Taca Taca: 23,36 % Brubank: 23,00 % Prex: 23,00 % Ualá (FCI): 22,27 % Naranja X: 22,00 % Fiwind: 20,00 % Mercado Pago: 19,35 % Claro Pay: 19,35 % Banco Supervielle: 19,35 % Cencopay: 19,35 % Personal Pay: 18,98 % AstroPay: 18,25 % Letsbit: 17,89 % Lemon Cash: 17,52 % Banco Galicia: 17,16 %

¿Qué es una billetera virtual?

Una billetera virtual es una aplicación que permite administrar dinero de manera digital, realizar pagos, transferencias, cobros y recargas desde el celular, sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas físicas. En los últimos años, estas plataformas se convirtieron en una herramienta central para el manejo cotidiano del dinero en Argentina.

Además de la operatividad, uno de sus principales atractivos es la posibilidad de generar intereses diarios sobre el saldo disponible, manteniendo siempre la disponibilidad total de los fondos.

¿Qué son las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre el dinero depositado sin necesidad de inmovilizarlo en un plazo fijo. El saldo permanece disponible para pagos y transferencias en todo momento, lo que las convierte en una opción flexible para el ahorro diario.

En general, los fondos se canalizan hacia instrumentos de bajo riesgo, como Fondos Comunes de Inversión tipo money market, que generan rendimientos diarios y permiten preservar el valor del dinero.

Por qué conviene comparar tasas durante enero

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales pueden variar con frecuencia, por lo que comparar rendimientos resulta clave para optimizar el ahorro en pesos. Además, algunas plataformas establecen topes de saldo remunerado o condiciones particulares que impactan en el rendimiento final.

En este contexto, las billeteras virtuales continúan consolidándose como una alternativa práctica para quienes buscan combinar liquidez inmediata con la posibilidad de obtener intereses diarios.