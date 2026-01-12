Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores tasas de interés este 12 de enero de 2025

En la segunda semana de enero de 2025, las billeteras virtuales continúan ajustando sus tasas de interés en un contexto de fuerte competencia por captar el ahorro en pesos. Con rendimientos diarios y liquidez inmediata, estas plataformas se consolidan como una de las principales alternativas para quienes buscan que su dinero no pierda valor sin inmovilizarlo.

El último relevamiento del mercado financiero digital muestra que Carrefour Banco se mantiene al frente del ranking de tasas, mientras que otras billeteras ofrecen rendimientos intermedios. En contraste, las plataformas de mayor uso masivo priorizan la estabilidad operativa y los servicios integrados por sobre las tasas más altas.

Los siguientes valores corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente al 12 de enero de 2025. Las tasas pueden variar según las condiciones del mercado y las políticas internas de cada entidad.

Carrefour Banco: 32,00 %

Cocos Pay: 27,01 %

Banco Bica: 27,00 %

Ualá (Uilo): 24,00 %

Taca Taca: 23,36 %

Brubank: 23,00 %

Prex: 23,00 %

Ualá (FCI): 22,27 %

Naranja X: 22,00 %

Fiwind: 20,00 %

Mercado Pago: 19,35 %

Claro Pay: 19,35 %

Banco Supervielle: 19,35 %

Cencopay: 19,35 %

Personal Pay: 18,98 %

AstroPay: 18,25 %

Letsbit: 17,89 %

Lemon Cash: 17,52 %

Banco Galicia: 17,16 %

¿Qué es una billetera virtual?

Una billetera virtual es una aplicación que permite administrar dinero de forma digital, realizar pagos, transferencias, cobros y recargas desde el celular, sin necesidad de utilizar efectivo o tarjetas físicas de manera directa. En los últimos años, estas plataformas se consolidaron como una herramienta central para la vida financiera cotidiana en Argentina.

Además de la operatividad, uno de sus principales atractivos es la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible, manteniendo siempre la liquidez total del dinero.

¿Qué son las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre el dinero depositado sin necesidad de inmovilizarlo en un plazo fijo. El saldo puede utilizarse en cualquier momento para pagos o transferencias, conservando la disponibilidad inmediata.

En general, los fondos se invierten automáticamente en instrumentos de bajo riesgo, como Fondos Comunes de Inversión tipo money market, que generan rendimientos diarios y se convirtieron en una alternativa práctica frente a los productos tradicionales de ahorro.

Por qué conviene comparar tasas en enero

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales pueden modificarse con frecuencia, por lo que comparar rendimientos resulta clave para maximizar el ahorro en pesos. Además, algunas plataformas aplican topes de saldo remunerado o condiciones específicas que impactan en el rendimiento final.

En este escenario, las billeteras virtuales siguen ganando protagonismo como una opción flexible y accesible para administrar el dinero durante el inicio del año.

