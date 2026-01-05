Con el comienzo de 2025, las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una de las principales alternativas de ahorro en pesos para los usuarios argentinos. En un contexto de cambios económicos y ajustes en las tasas de interés, estas plataformas compiten por captar depósitos ofreciendo rendimientos diarios sin exigir la inmovilización del dinero.

Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores tasas de interés al cierre de diciembre 2025

Según el último relevamiento del mercado financiero digital, algunas billeteras se destacan claramente por encima del resto en cuanto a tasa de interés, mientras que las más utilizadas por el público masivo priorizan la estabilidad y la facilidad de uso por sobre los rendimientos más altos.

Billeteras virtuales: ¿cuál es el rendimiento anual de cada una?

Los siguientes valores corresponden a la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente durante la primera semana de enero de 2025. Las tasas pueden modificarse a lo largo del mes según las condiciones del mercado y las políticas de cada plataforma.

Carrefour Banco: 32,00 %

Cocos Pay: 27,01 %

Banco Bica: 27,00 %

Ualá (Uilo): 24,00 %

Taca Taca: 23,36 %

Brubank: 23,00 %

Prex: 23,00 %

Ualá (FCI): 22,27 %

Naranja X: 22,00 %

Fiwind: 20,00 %

Claro Pay: 19,35 %

Mercado Pago: 19,35 %

Banco Supervielle: 19,35 %

Cencopay: 19,35 %

Personal Pay: 18,98 %

AstroPay: 18,25 %

Letsbit: 17,89 %

Lemon Cash: 17,52 %

Banco Galicia: 17,16 %

¿Qué es una billetera virtual?

Una billetera virtual es una aplicación financiera que permite administrar dinero de manera digital, realizar pagos, transferencias, cobros y recargas desde el celular, sin necesidad de manejar efectivo ni tarjetas físicas de forma directa.

Cuáles son las billeteras virtuales que pagan mejores tasas de interés en diciembre 2025

En Argentina, estas plataformas se consolidaron como herramientas clave para el manejo cotidiano del dinero, ya que ofrecen rapidez, simplicidad y la posibilidad de generar intereses diarios sobre el saldo depositado, manteniendo siempre la disponibilidad de los fondos.

¿Qué son las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas permiten obtener intereses sobre el dinero depositado sin necesidad de inmovilizarlo en un plazo fijo. El saldo puede utilizarse en cualquier momento para pagos o transferencias, conservando la liquidez total.

Los bancos alertan sobre la posibilidad de un “corralito digital”

En general, los fondos se invierten automáticamente en instrumentos de bajo riesgo, como Fondos Comunes de Inversión tipo money market, que generan rendimientos diarios. Esta modalidad se transformó en una alternativa atractiva frente a los productos tradicionales de ahorro.

Por qué conviene comparar tasas al comenzar el año

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales pueden variar con frecuencia, por lo que comparar rendimientos resulta fundamental para quienes buscan maximizar sus ahorros en pesos. Además, algunas plataformas aplican topes de saldo remunerado o condiciones particulares que impactan en el rendimiento final.

En el inicio del año, las billeteras virtuales continúan ganando protagonismo como una opción práctica y flexible para administrar el dinero, especialmente para quienes priorizan liquidez inmediata y rendimientos diarios.

lv / lr