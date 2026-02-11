El sindicato de aceiteros confirmó paro y movilización contra la reforma laboral

La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) anunció que se unirá al plan de lucha iniciado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei con una huelga nacional con paro activo y movilización a partir del mediodía de este miércoles 11 de febrero. En el texto que dio a conocer, el organismo remarca que “el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional es un ataque a la clase trabajadora argentina. No incluye ni un solo artículo que favorezca a las y los trabajadores, sólo fortalece la posición de las patronales”.

"Esta reforma no va a modernizar nada. Busca hacer retroceder el tiempo, debilitando y eliminando conquistas que costaron muchos años conseguir y que constituyen la fortaleza del sindicalismo argentino, como los convenios colectivos de trabajo, el ejercicio irrestricto del derecho de huelga, las asambleas y las comisiones internas. La reforma no va a crear empleo de calidad. Ninguna ley regresiva crea trabajo de calidad, no ocurrió en los años 90 en nuestro país ni pasó nunca en ningún lugar del mundo. El empleo se crea gracias a políticas económicas que generan crecimiento, aumentan los salarios y el consumo”, desarrolló la federación.

Reforma laboral: los 5 cambios de mayor impacto sobre los trabajadores

El comunicado afirma que “no hay ningún beneficio para las y los trabajadores en este proyecto, ni para los registrados ni mucho menos para quienes sufren la informalidad. La reforma laboral del Gobierno tiene como objetivo fundamental quitarnos derechos, que no podamos organizarnos, impedirnos luchar. Compañeras, compañeros, es hora de defender todo lo que hemos logrado: el Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal, la democracia sindical con asambleas en fábrica, la salud y la seguridad laboral y cada uno de nuestros derechos laborales, sindicales, previsionales y democráticos”.

En ese punto, señala: “Por eso iniciamos este plan de lucha con masivas movilizaciones en Córdoba y Rosario. Y ahora vamos a la huelga nacional contra la reforma laboral. Convocamos, junto a las compañeras y compañeros del FreSU, a las y los trabajadores a movilizar al Congreso de la Nación concentrando a las 12 horas del miércoles en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, Ciudad de Buenos Aires”.

El oficialismo mantendrá el aporte solidario para gremios por dos años en la reforma laboral

El oficialismo finalmente aceptó el pedido de la CGT (que no llamó a un paro general) para mantener por dos años el aporte solidario a los gremios, pero con un máximo del 2%, y se determinó que luego de ese plazo todos los aportes deberán ser voluntarios.

Fuentes parlamentarias le dijeron la agencia Noticias Argentinas que los bloques aliados con La Libertad Avanza no estaban de acuerdo con enfrentarse con la CGT y, en ese contexto, los principales dirigentes de la central obrera sabían que iban a lograr disminuir ciertos recortes a su poder.

Otro tema que inquietaba a los sindicalistas era la recaudación de las obras sociales, y en ese punto se decidió que mantendrán el 6%, en lugar del 5%, como quería el Gobierno. También se estableció que "Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará facultada para auditar el destino de las contribuciones”.

Reforma Laboral: cuáles son los cambios que acordó Bullrich con la oposición

Otro ítem rechazado por la CGT era que los salarios se abonen usando billeteras virtuales, por lo que se determinó que los sueldos “deberán pagarse, bajo pena de nulidad únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial”.

La cúpula de la CGT: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Jorge Arguello

Finalmente, sobre las licencias médicas se definió que, “en caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiere habilitado esta opción, o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica cuyo costo de intervención, en este último caso, deberá ser asumido por el empleador”.

