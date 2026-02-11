Abogado laboralista sobre el "banco de horas": "No conciben la vida de uno por fuera del trabajo"

El abogado laboralista Pablo Kreiman cuestionó “el banco de horas” y las “vacaciones fraccionadas” que establece la reforma laboral impulsada por la administración del presidente Javier Milei.

“La ley de contratos de trabajo, incluso, al día de hoy (miércoles) al menos dice que el trabajo es la actividad productiva y creadora del hombre en sí, y sólo después media una relación de intercambio de dinero por trabajo”, recordó el letrado.

“Yo como trabajador pongo mi actividad creativa y productora en función de otro, que luego me paga un salario”, explicó en declaraciones a Futurock.

“Banco de horas”

“Pero como no conciben la vida mía fuera del trabajo. Por eso hablan del banco de horas”, cuestionó Kleiman.

Para el especialista “entonces no sólo se acaban las horas sino que mi empleador me va a decir ´hoy trabajás 3 horas, mañana 12, pasado 6´”.

Y luego completó: “Yo no puedo planificar mi vida fuera del trabajo, menos los que tienen responsabilidades familiares”.

“Es insalubre”

También criticó “las vacaciones fraccionadas que me las van a dar en cualquier momento”.

“Entre el banco de horas y las vacaciones fraccionadas... todos sabemos en nuestro trabajo que hay momentos de menor intensidad, entonces uno no está trabajando a tope, lo que están haciendo con las vacaciones y el banco de horas es que yo todo el tiempo que esté en mi trabajo, va a ser todo el tiempo a tope”, ejemplificó.

“Y eso también es insalubre”, concluyó Kleiman en diálogo con el canal de streaming.