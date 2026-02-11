Capitanich recordó a su ex esposa Sandra Mendoza en el Senado y el arco político expresó condolencias

La muerte de la exdiputada nacional chaqueña Sandra Mendoza, ocurrida este miércoles a los 62 años, generó repercusiones en el ámbito político nacional y provincial. En medio del debate por la reforma laboral en el Senado de la Nación, el exgobernador del Chaco y actual senador nacional, Jorge Capitanich, tomó la palabra para agradecer el homenaje realizado en el recinto y recordar a quien fuera su exesposa y dirigente histórica del peronismo chaqueño.

Durante su intervención, Capitanich destacó la trayectoria política de Mendoza y expresó un mensaje dirigido especialmente a su familia. “Se lo transmito a toda la familia, sobre todo a mis hijas Jorgelina y Guillermina. Para nosotros este reconocimiento para una persona como Sandra que ha sido diputada nacional en dos oportunidades, diputada provincial, ministra de Salud pública, ha tenido una extensa y larga trayectoria política”, manifestó.

El senador también recordó el vínculo personal que compartieron y el rol familiar que los unió durante años. “En ese devenir de la vida y de la historia, nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos maravillosas hijas, munidas siempre del compromiso, amor, solidaridad y un cariño y amor muy fuerte por la patria. Muchísimas gracias, verdaderamente y muy sentidas las palabras de todos los que han participado”, agregó.

Repercusiones políticas en Chaco

Las expresiones de condolencias también se replicaron en el ámbito provincial. El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, difundió un mensaje en el que lamentó el fallecimiento de la dirigente y destacó su paso por la función pública.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la diputada mandato cumplido Sandra Mendoza. Más allá de las diferencias políticas, su paso por la vida pública forma parte de la historia institucional del Chaco. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Que descanse en paz”, expresó el mandatario.

El mensaje de Cristina Kirchner

En el plano nacional, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se pronunció sobre la muerte de la exlegisladora. A través de sus redes sociales, la exmandataria recordó su militancia dentro del movimiento justicialista.

“Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió.

El comunicado del PJ Chaco

Desde el Partido Justicialista del Chaco también difundieron un comunicado oficial en el que destacaron la trayectoria política de Mendoza y su compromiso con la vida pública provincial.

“Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, señalaron.

En el documento, la fuerza política expresó además su acompañamiento a su entorno familiar. “En este momento de dolor acompañamos a sus hijas Guillermina y Jorgelina, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública”, indicaron.

“Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política del Chaco”, afirmaron.

Trayectoria política

Sandra Mendoza, nacida en Presidencia Roque Sáenz Peña en 1963, desarrolló una extensa carrera dentro del justicialismo provincial y nacional. Kinesióloga formada en la Universidad Nacional del Nordeste, inició su trayectoria legislativa en 2005 como diputada provincial.

En 2008 asumió como ministra de Salud Pública del Chaco durante la primera gestión de Capitanich como gobernador. Su paso por la cartera sanitaria estuvo marcado por el complejo escenario epidemiológico que atravesó la provincia, incluido el brote de dengue de 2009.

Ese mismo año fue electa diputada nacional por el Frente para la Victoria, cargo que ejerció durante dos períodos consecutivos entre 2009 y 2017, etapa en la que se caracterizó por su fuerte presencia en los debates parlamentarios y su defensa de las políticas del kirchnerismo.

Homenaje en el Senado

El impacto de su fallecimiento se reflejó también en el Congreso nacional, donde senadores de distintos bloques realizaron un minuto de silencio en su memoria durante la sesión en la que se debate la reforma laboral, uno de los principales proyectos legislativos impulsados por el Gobierno nacional.

La dirigente falleció en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internada tras complicaciones derivadas de un cuadro de diabetes, enfermedad que se sumaba a secuelas de movilidad producto de un accidente doméstico sufrido años atrás.