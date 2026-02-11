Murió Sandra Mendoza, exdiputada nacional por Chaco

La exdiputada nacional Sandra Mendoza murió este miércoles a los 62 años, según confirmó el Partido Justicialista del Chaco. La dirigente peronista, exesposa del exgobernador Jorge Capitanich, se encontraba internada en terapia intensiva en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, donde falleció en las últimas horas. La noticia se conoció mientras en el Congreso de la Nación se debatía la reforma laboral. Durante la sesión, la senadora Juliana Di Tullio solicitó un minuto de silencio en homenaje a la exlegisladora.

Homenajes en el Senado

Durante el debate, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recordó a la dirigente chaqueña y expresó su acompañamiento a la familia. “He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza. Creo que merece el reconocimiento de todos”, sostuvo durante la sesión, al adherir al homenaje impulsado en el recinto.

Mendoza se desempeñó como diputada nacional por Chaco entre 2009 y 2017 y previamente fue ministra de Salud provincial. Estuvo casada con Jorge Capitanich entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.

Desde el Partido Justicialista destacaron su recorrido en la función pública y su compromiso político. En un comunicado señalaron que la exlegisladora dejó “una huella imborrable en la vida política y social de la provincia”. El PJ chaqueño también acompañó a sus hijas Guillermina y Jorgelina, a su hermana y al resto de la familia, al tiempo que subrayó que su recuerdo “permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco”.

